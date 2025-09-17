17 Eylül 2025, Çarşamba
Kanarya evinde yara aldı! Fenerbahçe Alanyaspor ile berabere kaldı

Kanarya evinde yara aldı! Fenerbahçe Alanyaspor ile berabere kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 10:30 Güncelleme: 17.09.2025 22:17
Kanarya evinde yara aldı! Fenerbahçe Alanyaspor ile berabere kaldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor’u konuk eti. Sarı lacivertli ekip evinde ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak evindeki ilk puanını kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 18. dakikada 1-0 geriye düşerken ilk yarıyı da bu skorla tamamladı.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Mücadelenin ikinci yarısında daha etkili futbol oynayan Kanarya, 72. dakikada Nelson Semedo ile beraberliği yakaladı. 71. dakikada hücuma Cenk Tosun takviyesi yapılırken, milli futbolcu 5 dakika sonra Youssef En-Nesyri'ye asist yaptı.

Uzatma dakikalarına önde giren Kanarya'da kaleci İrfan Can Eğribayat 90+3. dakikada Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda topu elinden kaçırdı ve skorda yeniden eşitlik sağlandı. Hakem Cihan Aydın'ın son düdüğüyle birlikte taraflar sahadan birer puanla ayrılırken, sarı-lacivertliler taraftarı önünde ilk kez puan kaybetti.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Sezona Göztepe beraberliği ile başlayan Fenerbahçe, ilk iç saha maçında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Deplasmanda Gençlerbirliği'ni aynı skorla yenen Kanarya, 3 gün önce oynanan mücadelede Trabzonspor'u 1-0'la geçti.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Sarı-lacivertliler, turuncu-yeşillilere karşı aldığı beraberlikle galibiyet serisi sona ererken 5 maç sonunda 11 puana geldi. Fenerbahçe bu süreçte rakip filelere 9 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, 21 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Fred, Oğuz, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang, Ogundu

Nelson Semedo (AA)Nelson Semedo (AA)

EN FARKLI SKOR 10-3

İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.

Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.

Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.

FENERBAHÇE SON MAĞLUBİYETİNİ EVİNDE YAŞAMIŞTI

Fenerbahçe, ligde Alanyaspor karşısında son mağlubiyetini evinde yaşadı. Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da 2-1 yendi.

Rakibiyle oynadığı son 7 karşılaşmadan 6 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip kaleye 21 gol gönderirken 5 gol yedi.

