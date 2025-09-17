Kanarya evinde yara aldı! Fenerbahçe Alanyaspor ile berabere kaldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor'u konuk eti. Sarı lacivertli ekip evinde ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 18. dakikada 1-0 geriye düşerken ilk yarıyı da bu skorla tamamladı.