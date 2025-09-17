Kanarya evinde yara aldı! Fenerbahçe Alanyaspor ile berabere kaldı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor’u konuk eti. Sarı lacivertli ekip evinde ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak evindeki ilk puanını kaybetti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor'u konuk eti. Sarı lacivertli ekip evinde ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 18. dakikada 1-0 geriye düşerken ilk yarıyı da bu skorla tamamladı.
Mücadelenin ikinci yarısında daha etkili futbol oynayan Kanarya, 72. dakikada Nelson Semedo ile beraberliği yakaladı. 71. dakikada hücuma Cenk Tosun takviyesi yapılırken, milli futbolcu 5 dakika sonra Youssef En-Nesyri'ye asist yaptı.
Uzatma dakikalarına önde giren Kanarya'da kaleci İrfan Can Eğribayat 90+3. dakikada Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda topu elinden kaçırdı ve skorda yeniden eşitlik sağlandı. Hakem Cihan Aydın'ın son düdüğüyle birlikte taraflar sahadan birer puanla ayrılırken, sarı-lacivertliler taraftarı önünde ilk kez puan kaybetti.
Sezona Göztepe beraberliği ile başlayan Fenerbahçe, ilk iç saha maçında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Deplasmanda Gençlerbirliği'ni aynı skorla yenen Kanarya, 3 gün önce oynanan mücadelede Trabzonspor'u 1-0'la geçti.
Sarı-lacivertliler, turuncu-yeşillilere karşı aldığı beraberlikle galibiyet serisi sona ererken 5 maç sonunda 11 puana geldi. Fenerbahçe bu süreçte rakip filelere 9 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.
Sarı-lacivertliler, 21 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Fred, Oğuz, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang, Ogundu
EN FARKLI SKOR 10-3
İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.
Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.
Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.
FENERBAHÇE SON MAĞLUBİYETİNİ EVİNDE YAŞAMIŞTI
Fenerbahçe, ligde Alanyaspor karşısında son mağlubiyetini evinde yaşadı. Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da 2-1 yendi.
Rakibiyle oynadığı son 7 karşılaşmadan 6 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip kaleye 21 gol gönderirken 5 gol yedi.
