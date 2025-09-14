Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde geri sayım! İşte muhtemel 11’ler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun bu maçta forma giymesi bekleniyor (AA)

TRABZONSPOR'UN 680 GÜNLÜK ÖZLEMİ

Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 680 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak.

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.

Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri önünde çıktığı son 9 lig müsabakasında 8 yenilgi ve 1 beraberlikle galibiyet göremedi.