Jose Mourinho: Yarın tek hedefimiz var o da kazanmak!

"OYUNCULARIM TARAFTAR BASKISINDAN ETKİLENMEYECEKTİR"

Fenerbahçe taraftarının ilk maçta takımına pozitif etki ettiğini anlatan Mourinho, "Benim gördüğüm kadarıyla takımımız ilk maçta tribünlerden pozitif etkilenmişti. Benfica Stadı'nda oynarken de negatif etkilenmeyeceklerdir. Tabii ki Benfica taraftarlarının coşkusu bu anlamda bir unsur ama takımımız bundan etkilenmeyecek." ifadelerini kullandı.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'ın kendisini iyi tanıdığını aktaran Jose Mourinho, "Bruno'yu sevdiğimi ve kariyerine saygı duyduğumu da söylemeliyim. Bruno iyi bir teknik adam. Zaten tecrübesi de önemli. Benfica gibi büyük bir takımın daha önce teknik direktörlüğünü yapmamıştı ama iyi bir dönemde bu göreve geldi. Kendisine yarın haricinde başarılar dilemekteyim." diye konuştu.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'ın elinde çok yetenekli oyuncular olduğuna dikkati çeken Mourinho, "Farklı farklı takımlar kurabilme imkanı olduğunu görüyoruz. Elinde, bizi çok şaşırtabilecek isimler var." diye konuştu.