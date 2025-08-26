Jose Mourinho: Yarın tek hedefimiz var o da kazanmak!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Benfica ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Estadio da Luz'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Estadio da Luz'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Portekizli teknik direktör, Benfica tribünlerinin takım üstünde baskı oluşturmayacağını söyledi.
"OYUNCULARIM TARAFTAR BASKISINDAN ETKİLENMEYECEKTİR"
Fenerbahçe taraftarının ilk maçta takımına pozitif etki ettiğini anlatan Mourinho, "Benim gördüğüm kadarıyla takımımız ilk maçta tribünlerden pozitif etkilenmişti. Benfica Stadı'nda oynarken de negatif etkilenmeyeceklerdir. Tabii ki Benfica taraftarlarının coşkusu bu anlamda bir unsur ama takımımız bundan etkilenmeyecek." ifadelerini kullandı.
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'ın kendisini iyi tanıdığını aktaran Jose Mourinho, "Bruno'yu sevdiğimi ve kariyerine saygı duyduğumu da söylemeliyim. Bruno iyi bir teknik adam. Zaten tecrübesi de önemli. Benfica gibi büyük bir takımın daha önce teknik direktörlüğünü yapmamıştı ama iyi bir dönemde bu göreve geldi. Kendisine yarın haricinde başarılar dilemekteyim." diye konuştu.
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'ın elinde çok yetenekli oyuncular olduğuna dikkati çeken Mourinho, "Farklı farklı takımlar kurabilme imkanı olduğunu görüyoruz. Elinde, bizi çok şaşırtabilecek isimler var." diye konuştu.
"YARIN TEK HEDEFİMİZ VAR, O DA KAZANMAK!"
Portekizli bir gazetecinin yarınki ilk 11'in nasıl olacağına yönelik sorusunu da yanıtlayan Mourinho, şöyle devam etti:
"Yalancı olmak istemem, yalancısın demenizi istemem. Bu konuda bilgi vermek istemiyorum. Fenerbahçe'nin seçeneklerini deşifre etmek zor değil. Ligdeki maçımızda gördüğünüzde, üstüne yük binmiş oyuncuları biraz dinlenmeye çektik. Çok da fazla seçeneğimiz bulunmamakta. Benfica'nın sağ tarafta atağa yönelik bir ağırlığının olmadığını söyleyebiliriz. Dengeli bir takım ve savunması çok iyi. Atak anlamında da başarılı, boş alanları iyi dolduran bir rakip. Benfica'nın iyi bir takım olduğunu söylemek istiyorum ama yarın tek hedefimiz var, o da kazanmak."
Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın Benfica maçına yönelik "Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim! Ne var ki Benfica'da" açıklamalarıyla ilgili düşünceleri de sorulan Jose Mourinho, "Özellikle yarınki maçın kolay ya da zor olduğu yönünde verdiği demeç var mı bilmiyorum. Ben kendisini şahsen tanımıyorum. Bu durum kulüp yapısı içinde belki kendisinin konumunu güçlendirebilir ama tam olarak ismini bile bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
"YÜKSEK MOTİVASYONLA MAÇA ÇIKACAĞIZ"
Teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte basın toplantısına katılan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, maçın oynanacağı stadın kendi kariyeri açısından pozitif anılarla dolu olduğunu dile getirdi. Takım olarak maça odaklandıklarının altını çizen Talisca, "Yarın tüm takım olarak bütün oyun kabiliyetimizi ortaya koymak için hazırlıklarımızı yaptık. Yüksek motivasyonla maça çıkacağız." diye konuştu.
Benfica ile rekabeti yüksek bir karşılaşma yapacaklarını dile getiren Talisca, "İstanbul'da oyun anlamında çok zorlu bir maç olmuştu. Yorgun olduğumu da söyleyebilirim. Yarın detayların fark oluşturacağı güzel bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.
