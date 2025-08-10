Fenerbahçe’de rövanş hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman çabukluk çalışmasıyla sürdü. 5'e 2 top kapma ve pas çalışması sonrası gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel programla da idman noktalandı.