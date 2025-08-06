Fenerbahçe Feyenoord deplasmanda! İşte Mourinho’nun muhtemel 11’i

Feyenoord, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı (AA)



AVRUPA KUPALARINDA 287. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 286 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 113 galibiyet alırken, 61 maçta da rakipleriyle berabere kaldı, 112 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 391 kez havalandırırken, kalesinde ise 407 gol gördü.



HOLLANDA TAKIMLARI İLE 25. KEZ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Hollanda ekipleriyle bugüne kadar 24 müsabakaya çıktı. DWS Amsterdam ve Ajax ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası; Twente ile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde karşılaşan sarı-lacivertliler, AZ Alkmaar ile de UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadı. Fenerbahçe, en fazla maçı PSV Eindhoven'a karşı yaptı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaşan taraflar iki kez de Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaşarak toplam 6 kez mücadele etti. Kanarya, Hollanda temsilcilerine karşı 9 galibiyet, 5 beraberlik alırken, 10 kez de mağlup oldu.