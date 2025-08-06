Fenerbahçe Feyenoord deplasmanda! İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleyi İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek. Yeni transferler John Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve bonservisi alınan Milan Skriniar’ın bu maçta forma giymesi bekleniyor. Öte yandan Feyenoord’un başında eski Fenerbahçeli Robin van Persie sahaya çıkacak. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, TSİ 22.00'da Rotterdam'da Feyenoord ile karşılaşacak. Mücadelede İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çalacak. Glenn Nyberg'in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist üstlenecek.
MUHTEMEL 11'LER
Feyenoord: Wellenreuther, Read, Watanabe, Ahmedhodzic (Plug), Bos, Timber, Hwang, Moussa, Stejin, Stengs, Ueda.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Fred, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran.
KANARYA SEZONUN İLK RESMİ MAÇINA ÇIKIYOR
Sezonun ilk resmi maçına Hollanda temsilcisi karşısında çıkacak olan sarı-lacivertliler rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Eşleşmenin rövanşı 12 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.
YENİ TRANSFERLER BOY GÖSTERECEK
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular, Feyenoord mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.
John Duran, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun yanı sıra geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık forma giyen ve bu sezon bonservisi alınan Milan Skriniar, Feyenoord karşısında forma giyebilecek.
FEYENOORD İLE 5. KEZ
Fenerbahçe, 9 yıl sonra bir resmi maçta yeniden rakip olduğu Feyenoord ile 5. kez karşılaşacak. İki ekip ilk olarak 2002-2003 sezonu öncesi Şampiyonlar Ligi 3. tur elemesinde kozlarını paylaşırken, Rotterdam ekibi 1-0 ve 2-0'lık skorlarla tur atlayan taraf oldu. 2016-2017 sezonunda ise Avrupa Ligi grup aşamasında karşılaşan taraflar arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe üstünlük kurdu. İstanbul'da Emenike'nin golüyle 3 puana ulaşan sarı-lacivertliler, deplasmanda da Moussa Sow'un golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı.
AVRUPA KUPALARINDA 287. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 286 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 113 galibiyet alırken, 61 maçta da rakipleriyle berabere kaldı, 112 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 391 kez havalandırırken, kalesinde ise 407 gol gördü.
HOLLANDA TAKIMLARI İLE 25. KEZ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Hollanda ekipleriyle bugüne kadar 24 müsabakaya çıktı. DWS Amsterdam ve Ajax ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası; Twente ile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde karşılaşan sarı-lacivertliler, AZ Alkmaar ile de UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadı. Fenerbahçe, en fazla maçı PSV Eindhoven'a karşı yaptı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaşan taraflar iki kez de Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaşarak toplam 6 kez mücadele etti. Kanarya, Hollanda temsilcilerine karşı 9 galibiyet, 5 beraberlik alırken, 10 kez de mağlup oldu.
FEYENOORD'UN BAŞINDA TANIDIK BİR İSİM
Hollanda futbolunun en önemli futbolcularından olan Robin van Persie, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı bu kez teknik adam olarak rakip olacak. Futbolculuk kariyerinde Feyenoord ve Arsenal formalarıyla sarı-lacivertlilere rakip olan Van Persie, 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe'de oynadı. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin 2016-2017 sezonunda Feyenoord ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı son 2 müsabakada ise sahada yer aldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Chelsea, Real Madrid, Manchester United'ı çalıştırdığı dönemlerde Robin van Persie oyuncu olarak birçok maçta Portekizli çalıştırıcıya rakip oldu.
UEFA KADROSU
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun UEFA listesine dahil ettiği 24 isim şöyle:
"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymaski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun."
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