Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Zajc Dinamo Zagreb'e transfer oldu
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc, Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak transfer oldu.
Fenerbahçe'de forma giyen Sloven asıllı orta saha oyuncusu Miha Zajc, Hırvat takım Dinamo Zagreb ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı lacivertli kulüpten konuya ilişkin açıklama yapılırken Zajc'ın transferi duyuruldu. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada Zajc'ın transferi duyurulurken, birden fazla pozisyonda oynayabilen orta saha oyuncusu olduğuna dikkat çekildi.
31 yaşındaki futbolcu Dinamo Zagreb'e transferi sonrası, "Bu kulübün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Dinamo, zengin bir tarihe ve büyük hedeflere sahip büyük bir kulüp ve bu formayı giymek benim için büyük bir onur. Maksimir'de taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Sorumluluk almaya, sıkı çalışmaya ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya hazırım ve en çok Hırvatistan şampiyonluğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Miha Zajc, geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'da kiralık olarak oynarken 22 müsabakada forma giydi.
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