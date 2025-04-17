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Fenerbahçe'de Kayserispor maçı mesaisi!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.04.2025 13:50 Güncelleme: 17.04.2025 13:51
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Fenerbahçe’de Kayserispor maçı mesaisi!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü Bellona Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman pas organizasyonlarıyla devam etti.

Futbolcular dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel programlarla günü tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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Fenerbahçe’de Kayserispor maçı mesaisi! Fenerbahçe’de Kayserispor maçı mesaisi! Fenerbahçe’de Kayserispor maçı mesaisi!
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