Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında 13 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'de İskoç temsilcisi Rangers'ın konuğu olacak.

Bu zorlu mücadelede Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalacak. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Rohit Saggi olacak.

VAR'da Hollanda'dan Pol van Boekeli AVAR'da da Alman Christian Dingert yer alacak.