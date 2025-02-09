Mourinho’dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Instagram hesabından konuk takımın sahadan çekildiği Galatasaray- Adana Demirspor maçıyla ilgili çarpıcı paylaşım yaptı.

MERTENS'İN PENALTISINI PAYLAŞTI

Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın Dries Mertens ile 11. dakikada kazandığı ve gole çevirerek 1-0 öne geçtiği penaltı pozisyonu sosyal medya hesabından paylaştı.

Mourinho'nun bu paylaşımı, kısa sürede Fenerbahçeli taraftarlar tarafından binlerce beğeni aldı. İşte o paylaşım;

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