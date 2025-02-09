Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı
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Galatasaray'ın Adana Demirspor'la karşılaştığı maçta konuk ekip sahadan çekildi. Akdeniz ekibinin bu kararı sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho olay yaratan bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Instagram hesabından konuk takımın sahadan çekildiği Galatasaray- Adana Demirspor maçıyla ilgili çarpıcı paylaşım yaptı.
MERTENS'İN PENALTISINI PAYLAŞTI
Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın Dries Mertens ile 11. dakikada kazandığı ve gole çevirerek 1-0 öne geçtiği penaltı pozisyonu sosyal medya hesabından paylaştı.
Mourinho'nun bu paylaşımı, kısa sürede Fenerbahçeli taraftarlar tarafından binlerce beğeni aldı. İşte o paylaşım;