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Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 23:12
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Mourinho’dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

Galatasaray'ın Adana Demirspor'la karşılaştığı maçta konuk ekip sahadan çekildi. Akdeniz ekibinin bu kararı sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho olay yaratan bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Instagram hesabından konuk takımın sahadan çekildiği Galatasaray- Adana Demirspor maçıyla ilgili çarpıcı paylaşım yaptı.

MERTENS'İN PENALTISINI PAYLAŞTI

Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın Dries Mertens ile 11. dakikada kazandığı ve gole çevirerek 1-0 öne geçtiği penaltı pozisyonu sosyal medya hesabından paylaştı.

Mourinho'nun bu paylaşımı, kısa sürede Fenerbahçeli taraftarlar tarafından binlerce beğeni aldı. İşte o paylaşım;

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Mourinho’dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı Mourinho’dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı Mourinho’dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

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