Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Burak Pakkan’a sert eleştiri: Acemi ve tecrübesiz

Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı (AA)

EMRE BOL - BÜTÜN TUŞLARA BASTI!

Tam Mourinho ligimizi tanıdı artık fazla hata yapmaz derken yeni bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Takımla 2 idman bile yapmayan ve zaten Fenerbahçe'nin en problemli bölgesi olan stoper hattını yeni transfere teslim etmek büyük hataydı aslında… Bunu daha ilk dakikadan farkeden Rize'nin hücumcuları akın akın gelmeye başladı. 2-3 pasla kolayca Fenerbahçe ceza sahasına girdiler.

Sarı- lacivertliler ise önde oynayıp, baskı kurup hiçbir şey yapamadı.

Soranlar olacak mutlaka; Skrinar'ın pozisyonu çok net penaltı. Hakem görmedi ama neyseki yabancı VAR pozisyonu süzebildi.

Arkasından Olawoyin'in kendi saçmalalıkları yüzünden gördüğü kırmızı kart olmasa Fenerbahçe'nin işi çok zordu. Mourinho'nun dün gece rakip eksildikten sonra ne yaptığını anlayan varsa beri gelsin. İnanın bir ara kimin nerede oynadığını anlayamadım. Bence sahadaki oyuncularında kafası karışmıştır. Hele son dakikalarda top yekün ofansif bir kadroya dönmek aslında bir teknik direktör dehası değil intihardı. 2 eksikle oynayan Rizespor'un imdadına direkler yetişti desek yeridir. Bu kadar çok topun direkten döndüğü başka bir maç hatırlamıyorum.

Bütün tuşlara basan Mourinho şampiyonluk için çok önemli karşılaşmadan galip ayrıldı. Fakat Fenerbahçe'nin oyununda hala bir gelişme yok. Çılgınca eksik rakibine plansız saldıran bir takım şampiyon olamaz. Puan farkı bugün itibarıyla 3'e düştü. Lakin Fenerbahçe'ye şampiyonluk için bir oyun gerekiyor.

O oyun bu oyun değil!