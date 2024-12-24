Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne hamlesi!

Kevin De Bruyne (AFP)

KEVIN DE BRUYNE İÇİN ŞARTLAR ZORLANIYOR

Sportif Direktör Branco'nun peşinde olduğu Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne için tüm şartlar zorlanıyor.

33 yaşındaki oyuncunun Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Son yıların en kötü döneminden geçen City'nin kadroyu büyük oranda değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.