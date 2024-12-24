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Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne hamlesi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2024 16:24
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Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne hamlesi!

Fenerbahçe, ara transfer dönemine büyük bir bomba ile giriş yapmayı planlıyor. Süper Lig'de zirvenin 8 puan gerisinde olan sarı-lacivertliler, Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Kevin de Bruyne'yi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Sezonun ikinci yarısında liderlik koltuğuna oturmak ve taraftarlara şampiyonluk sevinci yaşatmak isteyen sarı lacivertlilerde devre arası transferleri için yoğun mesai harcıyor.

Anderson Talisca için artık transfer sadece imza aşamasına kalmışken Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir yıldızı daha takıma katmanın çabasında.

Kevin De Bruyne (AFP)Kevin De Bruyne (AFP)

KEVIN DE BRUYNE İÇİN ŞARTLAR ZORLANIYOR

Sportif Direktör Branco'nun peşinde olduğu Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne için tüm şartlar zorlanıyor.

33 yaşındaki oyuncunun Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Son yıların en kötü döneminden geçen City'nin kadroyu büyük oranda değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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