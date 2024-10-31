Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho idmanda sakatlandı

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürürken, bugünkü antrenmanda Jose Mourinho bir talihsizlik yaşadı.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho (Twitter ekran görüntüsü)

İdmanda teknik direktör Jose Mourinho bir oyuncuyla çarpışınca hafif bir sakatlık yaşadı. Portekizli teknik adamın tesisten sekerek çıktığı görüldü. Tesis çıkışı futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve Asbaşkan Acun Ilıcalı da yürümekte güçlük çeken Mourinho'ya eşlik etti.

Sağ dizinden sakatlık yaşayan Jose Mourinho'nun durumunun ciddi olmadığı belirtildi.