Jose Mourinho devreye girdi! En-Nesyri'de sözleşme şartları belli oldu | İşte alacağı ücret...
Transfer çalışmalarını sürdüren ve peş peşe bombaları patlatan Fenerbahçe'nin, uzun süredir peşinde olduğu Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile anlaşması an meselesi. İspanyol basını Jose Mourinho'nun transferdeki detayını duyurdu. İşte En-Nesyri'nin sözleşme şartları...
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Transferde bir süre sessiz kalan Fenerbahçe, bombaları bir anda patlamayı başardı.
Bu transferlerin ise stoper, orta saha ve forvet bölgesine olması bekleniyor.
Bu doğrultuda sarı lacivertli kurmaylar, hedeflenen futbolcularla ilgili çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.
KANARYA YOUSSEF EN-NESYRI'DE MUTLU SONA YAKIN!
Fenerbahçe, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona artık çok yakın...
Sarı-Lacivertliler, Faslı golcünün transferinde Roma ve Al-Qadsiah ile amansız bir yarışa girmişti.
FENERBAHÇE TRANSFERİ BİTİRDİ
Sports Digitale'in haberine göre; Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.
MOURINHO DEVREYE GİRDİ
İspanyol basını, görüşmelerde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun etkin rol aldığı ve futbolcuyu ikna etmede önemli bir görev üstlendiğini aktardı.
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