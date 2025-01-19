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Vincenzo Montella Eyüpspor - Alanyaspor maçını takip etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 21:15
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Vincenzo Montella Eyüpspor - Alanyaspor maçını takip etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndan karşılaştığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella (AA)A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella (AA)

MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden takip etti.

Müsabaka öncesi kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları kırmayan Montella, maçı sonlarına doğru stattan ayrıldı.

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Vincenzo Montella Eyüpspor - Alanyaspor maçını takip etti Vincenzo Montella Eyüpspor - Alanyaspor maçını takip etti Vincenzo Montella Eyüpspor - Alanyaspor maçını takip etti

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