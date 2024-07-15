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Galatasaray'da Metehan Baltacı ayrılıyor! Süper Lig'in yeni ekibi talip...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 13:03
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Galatasaray’da Metehan Baltacı ayrılıyor! Süper Lig’in yeni ekibi talip...

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Galatasaray'ın hazırlık maçında göz dolduran Metehan Baltacı'yı kiralık olarak istiyor. Arda Turan genç yıldız için bizzat devreye girdi. İşte detaylar...

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