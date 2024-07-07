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Eski Galatasaraylı Emre Akbaba Eyüpspor'da! 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı...

Giriş: 07.07.2024 15:55
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Eski Galatasaraylı Emre Akbaba Eyüpspor’da! 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı...

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, bir dönem Galatasaray forması da giyen Emre Akbaba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 9 gol 2 asistle oynadı. İşte detaylar...

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