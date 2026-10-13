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Aslan kükremeye hazır! Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’yı konuk ediyor: Hedef galibiyet

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aslan kükremeye hazır! Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’yı konuk ediyor: Hedef galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, 36 takımlı yeni lig aşamasının 2. haftasında Barcelona’yı sahasında konuk edecek. İlk maçında deplasmanda Sporting’e 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle Devler Ligi'nde zafer siftahı yapmanın peşinde. İki takımın muhtemel ilk 11'leri de belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İspanya ekibi Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 342. karşılaşmasına çıkacak.

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CANLI ANLATIM

10:55

ASLAN SİFTAH PEŞİNDE

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu.

Barcelona ise bu sezon "Devler Ligi"ndeki ilk maçında konuk ettiği Feyenoord'u 5-1 yendi.

Ahaber
10:50

AVRUPA'DA 342. MAÇ

Avrupa serüvenine 1956-57 sezonuyla başlayan ve farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 114 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 341 maçta boy gösterdi.

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 121'inden galibiyetle ayrılırken 130 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 469 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 521 gole engel olamadı.       

Ahaber
10:48

"KUPA 1"DE 171. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 171. kez sahne alacak.

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 135 kez mücadele etti.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 46 galibiyet, 40 beraberlik, 84 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 182 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 286 gol gördü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

10:40

"DEVLER LİGİ"NDE SON 10 İÇ SAHA MAÇINDA 4 GALİBİYET ALDI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 iç saha maçının 4'ünden galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında 4'er galibiyet ile beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda 18 kez ağları sarsan Galatasaray, 14 kez de kalesinde gol gördü.

Ahaber
10:35

AVRUPA KUPALARINDA SON 11 İÇ SAHA MAÇINDA SADECE 1 KEZ MAĞLUP OLDU

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 11 maçta sadece 1 kez yenildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendiği maçla başlayan süreçte Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı iç saha maçlarında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

"Cimbom" bu dönemde sadece Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu.

Ahaber
10:34

MUHTEMEL İLK 11'LER

RAMS Park'taki müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Jakobs, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Fermin, Anthony Gordon, Gabriel Jesus.

10:30

İLKAY GÜNDOĞAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, eski takımına karşı maça çıkabilir.

Barcelona'da 2023-2024 sezonunda forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un kendisine şans vermesi halinde eski takımına karşı forma giyecek.

İlkay, söz konusu sezonda İspanya temsilcisiyle 51 maçta 5 gol kaydetmişti.

Ahaber
10:20

OKAN BURUK, SARI-KIRMIZILILARIN BAŞINDAKİ 150. GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini Barcelona karşısında almak istiyor.

Sarı-kırmızılı takımın başına 2022-2023 sezonunda gelen Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu dönemde tüm kulvarlarda 211 maçta 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 33 mağlubiyet yaşadı.

Ahaber
09:55

BARCELONA'YA KARŞI ALINAN TEK GALİBİYETTE "OYUNCU" OKAN BURUK'UN EMEĞİ VAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk döneminde sarı-kırmızılıların tarihinde Barcelona'yı yendiği tek maçta forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekibin 23 Kasım 1994 tarihindeki UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İspanya temsilcisini konuk ettiği maçta 58. dakikada oyuna sonradan dahil oldu.

Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçı Okan Buruk'un oyuna girmesinin ardından 2-1 kazandı.

Ahaber
09:38

SİNGO, SAKATLIĞI SEBEBİYLE OYNAYAMAYACAK

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Sağlık durumundan dolayı bir süredir takımdan uzak kalan ve bireysel çalışmalar yapan Singo, Barcelona karşısında oynayamayacak.

Ayrıca Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için mücadelede yer alamayacak.

Ahaber
09:35

İSPANYA EKİBİ 9 RESMİ MAÇINDA 39 GOL ATTI

Barcelona, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 maçta 39 gol kaydetti.

Sezon başından beri 8 LaLiga ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan İspanya devi, bu müsabakalarda 39 kez ağları sarsarken sadece 8 gol yedi.

Söz konusu tüm maçlarını kazanan Barcelona, ayrıca bu müsabakalarda 4 kez kalesini gole kapadı.

BARCELONA'NIN SON 44 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA GOL OLDU

Barcelona'nın çıktığı son 44 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında en az 1 gol atıldı.

Son olarak 23 Kasım 2021 tarihinde konuk ettiği Portekiz ekibi Benfica ile 0-0 berabere kalan İspanya devinin sonraki 44 "Devler Ligi" maçında en az 1 gol oldu.

Barcelona, söz konusu maçlarda 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Bu dönem ki maçların 7'sinde ağları sarsamayan İspanya ekibi, 6 kez de kalesini gole kapadı.

Ahaber
09:34

BARCELONA SON MAÇINDA RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ

Barcelona, son resmi maçında İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında konuk ettiği Getafe'yi 3-0 yendi.

Mücadelede 2. dakikada Anthony Gordon, 30. dakikada Gabriel Jesus ve 73. dakikada da Jules Kounde ile ağları sarsan İspanya temsilcisi, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sezon ligde 8'de 8 yapan Barcelona, 24 puanla LaLiga'da lider konumda bulunuyor.

09:33

BARCELONA'DA EKSİKLER

Barcelona'da maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Brezilyalı yıldız Raphinha, İsveçli futbolcu Roony Bardghji ve Danimarkalı oyuncu Andreas Christensen, sakatlıkları sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Ayrıca sakatlığı nedeniyle sezon başından beri forma giyemeyen ve takımla antrenmanlara yeni başlayan Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un oynaması beklenmiyor.

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