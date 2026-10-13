Aslan kükremeye hazır! Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’yı konuk ediyor: Hedef galibiyet
UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, 36 takımlı yeni lig aşamasının 2. haftasında Barcelona’yı sahasında konuk edecek. İlk maçında deplasmanda Sporting’e 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle Devler Ligi'nde zafer siftahı yapmanın peşinde. İki takımın muhtemel ilk 11'leri de belli oldu. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İspanya ekibi Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 342. karşılaşmasına çıkacak.
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CANLI ANLATIM
ASLAN SİFTAH PEŞİNDE
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu.
Barcelona ise bu sezon "Devler Ligi"ndeki ilk maçında konuk ettiği Feyenoord'u 5-1 yendi.
AVRUPA'DA 342. MAÇ
Avrupa serüvenine 1956-57 sezonuyla başlayan ve farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 114 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 341 maçta boy gösterdi.
Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 121'inden galibiyetle ayrılırken 130 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa maçlarında rakip fileleri 469 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 521 gole engel olamadı.
"KUPA 1"DE 171. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 171. kez sahne alacak.
UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 135 kez mücadele etti.
Galatasaray, söz konusu maçlarda 46 galibiyet, 40 beraberlik, 84 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 182 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 286 gol gördü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.