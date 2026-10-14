Kadıköy'ün rüzgarı Ada'da esecek! Fenerbahçe Aston Villa'nın konuğu: Tek hedef galibiyet
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam İngiltere’nin köklü ekiplerinden Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Devler Ligi arenasındaki 36 takımlı yeni lig formatında ilk deplasmanına çıkacak olan sarı-lacivertliler, zorlu İngiltere seferinden puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, bu akşam İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda kritik bir müsabakaya çıkıyor. Villa Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak dev karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
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FENERBAHÇE 308. AVRUPA MAÇINA ÇIKACAK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İngiltere'nin Aston Villa ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 308. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 307 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 68 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 307 mücadelede rakip fileleri 418 kez havalandırdı, kalesinde 427 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 42. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda bu akşam 42. müsabakasını oynayacak.
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 41 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 7 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı.
İstanbul temsilcisi, rakip filelere 43 gol atarken kalesinde 71 gole engel olamadı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 7. SEZON
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.
İstanbul ekibi, bu sezondan önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, 2007-08 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı.
Söz konusu sezonda sarı-lacivertlileri eleyen İngiltere'nin Chelsea takımı, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna yarı finalden devam etti.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna bu sezon elemelerden katılan Fenerbahçe, toplamda 7. kez, 36 takımlı lig aşamasında ise ilk mücadelesini veriyor.