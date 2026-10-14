UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında bu akşam Aston Villa'ya konuk olacak Fenerbahçe, İngiliz takımlarına karşı 24. maçına çıkacak.

Fenerbahçe, İngiliz takımlarıyla daha önce 23 resmi maçta kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 6 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. İngiliz takımları ise 13 maçta Fenerbahçe'ye karşı üstünlük kurdu.

Sarı-lacivertliler, 23 maçta 18 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 42 gol gördü.

Fenerbahçe, ilk kez 1968-1969 sezonunda İngiliz ekipleriyle karşılaştı. O zamanki adıyla UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Manchester City'yle eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılırken sahasında 2-1 kazanarak turu geçen taraf oldu.

1977-1978 sezonunda Aston Villa'yla o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda eşleşen sarı-lacivertili takım, her iki maçı da kaybederek elendi. 1979-1980 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Arsenal ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 kaybederken sahasında ise 0-0 berabere kalarak organizasyona veda etti.

Fenerbahçe, Arsenal eşleşmesinin ardından 16 sezon boyunca İngiliz takımlarıyla karşılaşmadı.

Maçlar

Fenerbahçe'nin İngiliz takımlarıyla oynadığı 23 maçta aldığı sonuçlar şöyle: