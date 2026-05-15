CANLI | Galatasaray’da şampiyonluk gecesi: Rams Park’ta tarihi kutlama

Sarı-kırmızılı camianın kalbi olan Galatasaray Lisesi'nden başlayan ve Rams Park'ta son bulacak olan tarihi şampiyonluk turu, İstanbul sokaklarını adeta sarı-kırmızıya boyadı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Mehmet Tekin, o büyük heyecanı ateş hattından, kutlamaların merkezinden anbean takip ederek sıcak gelişmeleri aktardı.

GÖRKEMLİ KUTLAMA GALATASARAY LİSESİ'NDEN START ALDI

Şampiyonluk kutlamalarının fitili, kulübün manevi evi olan Galatasaray Lisesi'nde ateşlendi. Binlerce taraftarın akın ettiği noktada, futbolcuları taşıyan üstü açık otobüsün hareketiyle birlikte yer yerinden oynadı. Ahmet Nazif Vural, "Galatasaray şampiyonluk turuna Galatasaray Lisesi'nden itibaren başladı ve otobüsle beraber, üstü açık otobüsle Galatasaray takımı taraftarlarını selamlıyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'le biz de şu an o turu takip ediyoruz." sözleriyle tarihi ana tanıklık ettiklerini ifade etti.

ANTALYASPOR ZAFERİYLE GELEN 26. KUPA VE TÜRKİYE'DE BAYRAM HAVASI

Galatasaray'ın bu tarihi başarısının arkasında, sezon boyu sergilenen üstün performans ve kritik galibiyetler yatıyor. Şampiyonluğun matematiksel olarak tescillendiği o unutulmaz geceyi hatırlatan Vural, "Galatasaray 26. şampiyonluğunu Antalyaspor karşısındaki 4-2'lik galibiyetiyle birlikte elde etti ve o günden bugüne hem statta hem de yine birçok farklı noktada, Türkiye'nin dört bir yerinde şampiyonluk kutlamalarına şahitlik ediyorduk." şeklinde konuştu.

DEV ŞÖLEN SAAT 19.05'TE RAMS PARK'TA BAŞLIYOR

Kutlama konvoyunun nihai hedefi, taraftarların "mabet" olarak nitelendirdiği Ali Sami Yen Spor Kompleksi. Statta hazırlanan dev organizasyonun detaylarını paylaşan Ahmet Nazif Vural, "Oyuncular da az sonra buradan virajdan döndükten sonra ana yola çıkacaklar ve istikamet buradan Galatasaray'ın mabedi diyebileceğimiz Rams Park Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne hareket olacak. Saat 19.05'te orada bir şampiyonluk kutlaması programı başlayacak. 19.05'te başlayacak programda çok sayıda farklı sanatçı sahne alacak ve şovlar gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

ÜST ÜSTE 4. ŞAMPİYONLUK VE 'DOMİNASYON' VURGUSU

Sarı-kırmızılıların son yıllardaki lig hegemonyası, kutlama otobüsündeki simgelere de yansıdı. Tarihi bir döneme işaret eden sloganı fark eden Vural, " Galatasaray'ın bu 4. üst üste şampiyonluğu ve bu 4. şampiyonlukta da yine çok ayrı şovların yapılması bekleniyor. Otobüsün hemen üzerinde de yine bir 'Dominasyon' yazısı söz konusu. O da yine Galatasaray'ın 4 yıl üst üste kazanmış olduğu şampiyonluklara atfen kullanılan bir slogan." diyerek kulübün ligdeki hakimiyetine dikkat çekti.

YILDIZLAR GEÇİDİ: ICARDI, TORREIRA VE OSIMHEN ÖN SAFTA

Şampiyonluk otobüsünde neşe ve coşku hakimken, taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız isimler kutlamanın odak noktası oldu. Oyuncuların ruh halini ve sahadaki görünümlerini aktaran Ahmet Nazif Vural, "Oyuncuların her biri şu an taraftarları selamlıyor. Buradan görebildiğim kadarıyla Lucas Torreira artık her yıl kendisiyle özdeşleşmiş olan şapkasını takmış halde ve yine Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi en ön safta. Kendisinin bu sene ayrılma ihtimali konuşulurken taraftarlarla olan bütünleşmesi neredeyse tamam diyebilirim; buna rağmen hala taraftarına olan sevgisini her seferinde dile getiriyor." dedi.

Vural ayrıca bu yılın flaş transferine de değinerek, Galatasaray tabii ki bu yıl bir de süper yıldıza sahipti; Victor Osimhen. Victor Osimhen de bu seneki şampiyonlukta çok büyük bir paya sahip ve o da yine taraftarların o büyük desteğiyle burada şu an eğlenmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA TARİHİ LİVERPOOL ZAFERİ VE DEVLER LİGİ VİZYONU

Galatasaray'ın bu sezonki başarısı sadece yerel ligle sınırlı kalmadı; Avrupa arenalarında da ses getiren bir performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi'ndeki destansı yürüyüşü hatırlatan Vural, "Galatasaray bu sene sadece ligde değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de oldukça göz dolduran bir performans gösterdi. Son 16'ya kalma başarısını elde etti ve Avrupa'nın en iyi 16 takımından birisi oldu. Son 16 turunda karşılaşmış olduğu rakibi Liverpool'u iç sahada 1-0'lık tarihi bir galibiyetle devirmiş olsa da deplasmandaki mağlubiyet sonrası ne yazık ki elendi." şeklinde konuştu.