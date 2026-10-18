Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Serdal Adalı, A Spor ekranlarına konuştu. Adalı, maçta hakem hatalarının olmamasını dilediğini aktardı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi değerlendirmelerde bulunan Adalı, hakem yönetimine ilişkin beklentisini dile getirdi.

Beşiktaş Başkanı Adalı maç öncesinde A Spor muhabirine, "Yıllardır olduğu gibi iki büyük futbol camiası sahaya çıkıp alınlarının teriyle mücadele edeceklerdir. Buna inancımız tam. Sahada sadece futbolcuların alın terinin, tekniğin ve taktiğin konuşulduğu bir maç görmeyi temenni ediyoruz. İnşallah ne maçtan önce ne de maçtan sonra hakemi konuştuğumuz bir maç olmaz" ifadesinde bulundu.