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Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun Marsilya maçı planı belli oldu! İşte muhtemel 11'ler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun Marsilya maçı planı belli oldu! İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Fransız temsilcisi Marsilya'yı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadelede İtalyan hakem Andrea Colombo düdük çalacak. Süper Lig'de üst üste 3 galibiyet alarak form yakalayan siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ne de galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, taraftarının desteğiyle Marsilya karşısında sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Fransız ekibi ise Ligue 1'de sezonun ilk 4 haftasında aldığı 3 yenilgiyle zorlu bir başlangıç yaptı.

KARA KARTAL'DAN 3 MAÇTA 11 GOL

Beşiktaş, Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar son 3 lig maçından galibiyetle ayrılırken rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

Kara Kartal, Çorum FK'yı 6-2, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 ve Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Italiano'nun öğrencileri, Marsilya karşısında bu golcü kimliğini Avrupa sahnesine de taşımayı amaçlıyor.

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun Marsilya maçı planı belli oldu! İşte muhtemel 11'ler - 1

AVRUPA'DA 6 MAÇTA 5 GALİBİYET

Beşiktaş bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazandı.

Siyah-beyazlılar, Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland'ı iki maçta 1-0 ve 2-0, Hradec Kralove'u ise iki karşılaşmada 1-0'lık skorlarla geçti. Avrupa Ligi play-off turunda Zalgiris'i ilk maçta 3-0 mağlup eden Beşiktaş, rövanşta 1-0 kaybetti.

BEŞİKTAŞ-MARSILYA REKABETİNDE 2 MAÇ

İki takım Avrupa kupalarında daha önce iki kez karşı karşıya geldi.

2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmaların İstanbul'daki ayağını Beşiktaş 2-1 kazandı. Fransa'daki mücadelede ise Marsilya sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun Marsilya maçı planı belli oldu! İşte muhtemel 11'ler - 2

VLAHOVIC FORMASINA DÖNÜYOR

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Marsilya karşılaşmasıyla formasına yeniden kavuşacak.

Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde Milan Skriniar ile yaşadığı olayın ardından "hakaret" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Vlahovic, aldığı 1 maçlık ceza nedeniyle Erzurumspor FK karşılaşmasında forma giyememişti.

Bu sezon 5 resmi maçta 4 gol kaydeden 26 yaşındaki forvet, Beşiktaş kariyerine etkili bir başlangıç yaptı.

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun Marsilya maçı planı belli oldu! İşte muhtemel 11'ler - 3

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ KADROSU

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Nübel, Doğan, Emir Yaşar

Defans: Ouattara, Agbadou, Taylan, Rıdvan, Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan, Yasin Özcan, Murillo

Orta saha: Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Miretti, İlhan Fakılı

Forvet: Oh, Poku, Vlahovic, Semih

İŞTE BEŞİKTAŞ-MARSILYA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic

Marsilya: Lange, Weah, Riley, Aguerd, Emerson, Abdelli, Hojbjerg, Gomes, Harit, Paixao, Gouiri

#Marsilya #Vincenzo Italiano #Beşiktaş #Avrupa Ligi
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