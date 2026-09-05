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Canlı anlatım: Fenerbahçe - Beşiktaş

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Canlı anlatım: Fenerbahçe - Beşiktaş

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Öte yandan maçın canlı anlatımını haber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun 4. haftasında dev derbide kozlarını paylaşıyor. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Kritik mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapıyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının canlı anlatımını ve tüm gelişmelerini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Canlı anlatım: Fenerbahçe - Beşiktaş - 1

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guenouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz, Vedat Muriqi

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

Canlı anlatım: Fenerbahçe - Beşiktaş - 2

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Samsunspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Samsunspor'a karşı deplasmanda 2-0 kazanan ilk 11'ine güvendi.

Beşiktaş karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan 65 yaşındaki çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan kurdu. Orta alanda N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattını Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın oluşturdu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise yine Vedat Muric'e güvenildi.

Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong, Levent Mercan, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Romelu Lukaku ise yedek soyundu.

TEK EKSİK ASENSIO

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde tek oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan İspanyol yıldız Marco Asensio, derbide takımını yalnız bıraktı.

Canlı anlatım: Fenerbahçe - Beşiktaş - 3

KEREM 2 MAÇIN ARDINDAN KADROYA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 2 maçın ardından kadroya döndü.

Süper Lig'deki TÜMOSAN Konyaspor maçında beyin sarsıntısı geçiren ve uygulanan protokol nedeniyle Olimpik Lyon ve Samsunspor maçlarında kadroda yer almayan Kerem, 2 müsabaka sonra Beşiktaş derbisiyle kadroda yer aldı.

Kerem Aktürkoğlu, derbiye yedek kulübesinde başladı.

2 OYUNCUNUN İLK DERBİ HEYECANI

Fenerbahçe'de 2 oyuncu, ilk kez Beşiktaş derbisi heyecanını yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Mason Greenwood ve Nathan Ake, ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı sahaya çıktı.

Romelu Lukaku ile Kojo Oppong ise müsabakada yedek soyundu.

Canlı anlatım: Fenerbahçe - Beşiktaş - 4

KOSOVALI YILDIZ 6 YIL SONRA DERBİDE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, 6 yıl sonra sarı-lacivertli formayla Beşiktaş derbisine çıktı.

Kosovalı golcü, sarı-lacivertli formayla son maçına da Beşiktaş karşısında çıkmıştı. 19 Temmuz 2020 tarihinde oynanan mücadelede Vedat Muric, 25. dakikada kırmızı kart görmüş, Fenerbahçe sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı.

32 yaşındaki futbolcu, ikinci Fenerbahçe döneminin ilk derbisini de Beşiktaş'a karşı oynadı.

Canlı anlatım: Fenerbahçe - Beşiktaş - 5

YOĞUN GÜVENLİK

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için stat ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Stat çevresinde çok sayıda polis ve özel güvenlik görevlisi görev yaparken, taraftarlar kontrol noktalarında sıkı bir aramanın ardından stada girdi.

Saha kenarında özel güvenliklerin yanı sıra çok sayıda polis de görev yaptı.

Canlı anlatım: Fenerbahçe - Beşiktaş - 6

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş derbisi dolayısıyla erken saatlerde stat ve civarında toplanan sarı-lacivertliler, maç öncesinde tazahüratlarla takımlarına destek verdi.

Sarı-lacivertliler, stadın tamamını doldurarak takımlarının yanında oldu.

BAKANLAR OSMAN AŞKIN BAK VE MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, DERBİYİ İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, derbi maçı tribünde takip etti.

Müsabakayı Bak ve Göktaş'ın yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yerinde izledi.

GEMİ KAZALARINDA HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Silivri açıklarındaki gemi kazalarında hayatını kaybedenler unutulmadı.

Gemi kazalarında hayatını kaybedenler anısına derbi öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

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