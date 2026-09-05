Canlı anlatım: Fenerbahçe - Beşiktaş
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Öte yandan maçın canlı anlatımını haber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun 4. haftasında dev derbide kozlarını paylaşıyor. Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Kritik mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapıyor.
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının canlı anlatımını ve tüm gelişmelerini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guenouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz, Vedat Muriqi
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic
MAÇTAN NOTLAR
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Samsunspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.
Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Samsunspor'a karşı deplasmanda 2-0 kazanan ilk 11'ine güvendi.
Beşiktaş karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan 65 yaşındaki çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown'dan kurdu. Orta alanda N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattını Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın oluşturdu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise yine Vedat Muric'e güvenildi.
Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong, Levent Mercan, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Romelu Lukaku ise yedek soyundu.
TEK EKSİK ASENSIO
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde tek oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan İspanyol yıldız Marco Asensio, derbide takımını yalnız bıraktı.