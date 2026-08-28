Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oluyor: Siyah-beyazlılar kura çekimine 4. torbadan katılacak
Bir yıl aradan sonra UEFA Avrupa Ligi’ne dönen Beşiktaş’ın lig aşamasındaki rakipleri bugün belli olacak. Monaco’da gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14.00’te başlayacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki rakipleri bugün yapılacak kura çekiminin ardından netleşecek.
2024-2025 sezonunun ardından yeniden Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı futbol organizasyonunda Türkiye'yi temsil edecek siyah-beyazlılar, kura çekimine 4. torbadan katılacak.
KURA ÇEKİMİ TSİ 14.00'TE
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi bugün Monaco'da gerçekleştirilecek.
Beşiktaş'ın lig aşamasındaki rakiplerinin belirleneceği kura, TSİ 14.00'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ 4. TORBADA
Bir yıl aradan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne dönen Beşiktaş, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.
Siyah-beyazlıların lig aşamasındaki rakipleri, gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.
İLK MAÇLAR 16-17 EYLÜL'DE
UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki ilk hafta karşılaşmaları 16-17 Eylül tarihlerinde oynanacak.