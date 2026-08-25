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Beşiktaş'tan Ernest Poku hamlesi: Bayer Leverkusen'le anlaşma tamam! İşte oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş'tan Ernest Poku hamlesi: Bayer Leverkusen'le anlaşma tamam! İşte oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi

Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen 22 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Ernest Poku’nun transferi için anlaşmaya vardı. Satın alma opsiyonuyla kiralanması planlanan futbolcunun çarşamba günü İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattına takviye yapmak için yürüttüğü görüşmelerde önemli bir aşamaya geldi.

Siyah-beyazlıların, Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Ernest Poku'nun transferi için anlaşma sağladığı belirtildi.

Beşiktaş'tan Ernest Poku hamlesi: Bayer Leverkusen'le anlaşma tamam! İşte oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi - 1

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

Bayer Leverkusen ile varılan mutabakata göre Ernest Poku, Beşiktaş'a satın alma opsiyonuyla kiralanacak.

Sözleşmede yer alacak satın alma opsiyonunun, belirlenen şartların gerçekleşmesi durumunda zorunlu hâle geleceği ifade edildi.

Beşiktaş'tan Ernest Poku hamlesi: Bayer Leverkusen'le anlaşma tamam! İşte oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi - 2

ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Ernest Poku'nun çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Transfer sürecinin tamamlanmasının ardından siyah-beyazlı kulübün resmî açıklama yapması öngörülüyor.

Beşiktaş'tan Ernest Poku hamlesi: Bayer Leverkusen'le anlaşma tamam! İşte oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi - 3

1+4 YILLIK SÖZLEŞME PLANI

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki futbolcuyla 1+4 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi.

Satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda Poku'nun siyah-beyazlı kulüple uzun süreli sözleşmesi bulunacak.

Beşiktaş'tan Ernest Poku hamlesi: Bayer Leverkusen'le anlaşma tamam! İşte oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi - 4

FIORENTINA TRANSFERİNDEN VAZGEÇTİ

Firenze Viola'nın haberine göre Ernest Poku, Fiorentina ile anlaşmasına rağmen son anda karar değiştirerek başka bir kulübe gitmeyi tercih etti.

İtalyan ekibinin Bayer Leverkusen ile kiralama bedeli ve zorunlu satın alma opsiyonu dâhil olmak üzere toplam 20 milyon avroya ulaşan bir anlaşmaya vardığı belirtildi.

Ancak Poku'nun tercihi nedeniyle Fiorentina transferinin gerçekleşmediği aktarıldı.

Beşiktaş'tan Ernest Poku hamlesi: Bayer Leverkusen'le anlaşma tamam! İşte oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi - 5

ERNEST POKU KİMDİR?

AZ Alkmaar altyapısında yetişen Ernest Poku, geçen sezon 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer oldu.

Asıl mevkisi sağ kanat olan 22 yaşındaki futbolcu, sol kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Hızı, dripling yeteneği ve hücum hattındaki çok yönlülüğüyle öne çıkan Poku, Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 45 karşılaşmada 5 gol ve 8 asist üretti.

Genç futbolcu, Hollanda 21 Yaş Altı Millî Takımı'nda ise 21 kez forma giydi.

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