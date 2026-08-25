FIORENTINA TRANSFERİNDEN VAZGEÇTİ

Firenze Viola'nın haberine göre Ernest Poku, Fiorentina ile anlaşmasına rağmen son anda karar değiştirerek başka bir kulübe gitmeyi tercih etti.

İtalyan ekibinin Bayer Leverkusen ile kiralama bedeli ve zorunlu satın alma opsiyonu dâhil olmak üzere toplam 20 milyon avroya ulaşan bir anlaşmaya vardığı belirtildi.

Ancak Poku'nun tercihi nedeniyle Fiorentina transferinin gerçekleşmediği aktarıldı.