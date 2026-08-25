Beşiktaş'tan Ernest Poku hamlesi: Bayer Leverkusen'le anlaşma tamam! İşte oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi
Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen 22 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Ernest Poku’nun transferi için anlaşmaya vardı. Satın alma opsiyonuyla kiralanması planlanan futbolcunun çarşamba günü İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattına takviye yapmak için yürüttüğü görüşmelerde önemli bir aşamaya geldi.
Siyah-beyazlıların, Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Ernest Poku'nun transferi için anlaşma sağladığı belirtildi.
SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK
Bayer Leverkusen ile varılan mutabakata göre Ernest Poku, Beşiktaş'a satın alma opsiyonuyla kiralanacak.
Sözleşmede yer alacak satın alma opsiyonunun, belirlenen şartların gerçekleşmesi durumunda zorunlu hâle geleceği ifade edildi.
ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Ernest Poku'nun çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Transfer sürecinin tamamlanmasının ardından siyah-beyazlı kulübün resmî açıklama yapması öngörülüyor.