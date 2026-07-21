Beşiktaş, Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Sakatlığının ardından MR görüntülemesi yapılan tecrübeli futbolcunun tedavisine siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde Wilfred Ndidi'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Siyah-beyazlı kulüp, ayak bileğinden sakatlanan Nijeryalı orta saha oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı.

WİLFRED NDİDİ'NİN SAKATLIĞI AÇIKLANDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, ayak bileğinden sakatlanan Wilfred Ndidi'ye Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapıldı. Yapılan kontroller sonucunda oyuncunun ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık ekibinin futbolcunun tedavisine başladığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ayak bileğinden sakatlanması sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Beşiktaş, deneyimli orta saha oyuncusunun sahalara dönüş süresine ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama yapmadı.