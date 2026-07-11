Beşiktaş'tan ayrılan 25 yaşındaki milli kaleci Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Tecrübeli file bekçisi, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Siyah-beyazlı ekipten ayrılan 25 yaşındaki kaleci, kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürdürecek.

AL-JAZIRA İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME Beşiktaş altyapısından yetişen ve uzun yıllar A takımın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, Al-Jazira ile anlaşmaya vardı. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi, milli file bekçisiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erdi. Taraflar arasında yeni kontrat konusunda anlaşma sağlanamayınca deneyimli kaleci serbest statüye geçti. Bu nedenle Al-Jazira, transferi bonservis bedeli ödemeden tamamladı.