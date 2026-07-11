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Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'tan ayrılan 25 yaşındaki milli kaleci Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Tecrübeli file bekçisi, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Siyah-beyazlı ekipten ayrılan 25 yaşındaki kaleci, kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürdürecek.

Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu - 1

AL-JAZIRA İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş altyapısından yetişen ve uzun yıllar A takımın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, Al-Jazira ile anlaşmaya vardı. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi, milli file bekçisiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu - 2

BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ

Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erdi. Taraflar arasında yeni kontrat konusunda anlaşma sağlanamayınca deneyimli kaleci serbest statüye geçti. Bu nedenle Al-Jazira, transferi bonservis bedeli ödemeden tamamladı.

Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu - 3

KARİYERİNDE YENİ SAYFA

Profesyonel kariyerini bugüne kadar Türkiye'de sürdüren Ersin Destanoğlu, Al-Jazira transferiyle birlikte ilk kez yurt dışında forma giyecek. 25 yaşındaki kaleci, yeni takımında düzenli süre alarak kariyerine farklı bir kulvarda devam etmeyi amaçlıyor.

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