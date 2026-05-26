Potada derbi şovu! Siyah-beyazlılar seride 1-0 öne geçti
Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray MCT Technic’i 108-83 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Müsabakaya iyi başlayan siyah-beyazlı ekip, 3 sayı çizgisinin gerisinden Sertaç, Dotson, Brown ve Lemar ile skor üretti. Kısa sürede farkı çift haneye çıkaran Beşiktaş 5. dakikayı 18-5 önde geçti.
Muhsin Yaşar'ın oyuna girmesiyle kısa süreli pota altında etkili olan sarı-kırmızılılar, yakaladığı 6-0'lık seriyle 8. dakikada farkı 7 sayıya (18-11) indirdi. Farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Beşiktaş GAİN, ilk çeyreği 29-18 önde kapattı.
İkinci periyotta dış atışlarda yüksek yüzdeyle oynamaya devam eden Beşiktaş, 15. dakikayı 41-31 üstün geçti. Mathews önderliğinde rakibini oyuna ortak etmeyen siyah-beyazlılar, devre arasına 56-41 üstün girdi.
İkinci yarının başında Brown, Morgan ve Mathews ile 3 sayılık basketler bulan Beşiktaş, 23. dakikada farkı 21 sayıya taşıdı: 66-45. Taraftarının desteğiyle iyi oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, üçüncü çeyreği 26 sayı farkla 88-62 önde bitirdi.
Karşılıklı basketlerle başlayan son çeyrekte siyah-beyazlılar, 33. dakikada Berk Uğurlu'nun 3 sayılık isabetiyle 29 sayılık (95-66) fark buldu. Rahat bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, sahadan 108-83 galip ayrıldı.