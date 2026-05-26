Potada derbi şovu! Siyah-beyazlılar seride 1-0 öne geçti

Beşiktaş'ın farklı galibiyetinde dış atışlarda yakaladığı 34'te 18 isabet etkili oldu. Galatasaray'da bu oran 17'de 4 olarak gerçekleşti.

Maçın büyük bölümünde forma giyen 9 oyuncunun da skor ürettiği Beşiktaş'ta Lemar 19 sayı, Mathews 17, Morgan 16, Dotson 12 sayıyla çift haneye ulaştı.

Galatasaray'da ise kenardan gelen McCollum'un 23, Muhsin Yaşar'ın ise 22 sayılık performansı farklı mağlubiyeti önleyemedi. Sarı-kırmızılılarda maça ilk 5 başlayan oyunculardan White 17, Palmer 11, Robinson 8 sayılık katkı verdi.