Kartal'da yeniden yapılanma dönemi: Futbol direktörlüğüne Önder Özen getirildi
Beşiktaş Kulübü, futbol direktörlüğü görevine Önder Özen’in getirildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Özen'i göreve getirirken deneyimli isim daha önce 2013-2014 yıllarında da aynı görevde bulunmuştu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, "Futbol A takımımızda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen, futbol direktörlüğü görevine getirilmiştir. Önder Özen'e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.
Önder Özen, Beşiktaş Kulübünde 2013-2014 yıllarında futbol genel direktörlüğü görevinde bulundu.