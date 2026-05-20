CANLI YAYIN

Kartal'da yeniden yapılanma dönemi: Futbol direktörlüğüne Önder Özen getirildi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kartal'da yeniden yapılanma dönemi: Futbol direktörlüğüne Önder Özen getirildi

Beşiktaş Kulübü, futbol direktörlüğü görevine Önder Özen’in getirildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Özen'i göreve getirirken deneyimli isim daha önce 2013-2014 yıllarında da aynı görevde bulunmuştu.

Beşiktaş Kulübü, futbol direktörlük görevine Önder Özen'in getirildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, "Futbol A takımımızda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen, futbol direktörlüğü görevine getirilmiştir. Önder Özen'e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Önder Özen, Beşiktaş Kulübünde 2013-2014 yıllarında futbol genel direktörlüğü görevinde bulundu.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın