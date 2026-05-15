Kartal perdeyi Rize'de kapatıyor! Beşiktaş deplasmanda galibiyet peşinde

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş JK, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Asen Albayrak yönetecek. Albayrak'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Murat Şeker yapacak.

Beşiktaş, ligi 4. sırada tamamlamayı daha önce garantilerken, sezonun son maçında sahadan galibiyetle ayrılarak taraftarına moral vermeyi hedefliyor. Puan durumunu etkilemeyecek karşılaşma, siyah-beyazlılar için sezonu iyi bir kapanışla tamamlama açısından önem taşıyor. MUHTEMEL 11'LER Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Olawojin, Taylan, Mebude, Mihaila, Laçi, Sowe. Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asslani, Orkun, Olaitan, Cerny, Toure, Mustafa

ORKUN KÖKÇÜ KARİYER REKORUNUN PEŞİNDE Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, sezonun son maçında kişisel kariyer rekorunu kırma fırsatı yakaladı. Bu sezon Süper Lig'de 8 gol atan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki en golcü lig sezonlarından birini geçiriyor. Orkun, 2022-2023 sezonunda Feyenoord formasıyla Hollanda Ligi'nde de 8 gole ulaşmıştı. Milli futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında ağları havalandırması halinde kariyerinin en yüksek lig gol sayısına ulaşacak. Başarılı orta saha oyuncusu bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 40 maçta 10 gol kaydetti. BEŞİKTAŞ'TA SON PROVA YAPILDI Beşiktaş, sezonun son karşılaşmasının hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki çalışma yaklaşık 1 saat sürdü. İdman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlarken, taktik organizasyonlarla sona erdi. Teknik heyetin özellikle savunma geçişleri ve hücum varyasyonları üzerinde durduğu öğrenildi.