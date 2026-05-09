Dolmabahçe'de fırtına koptu! Trabzonspor Beşiktaş'ı 2 golle geçti

EMİRHAN TOPÇU, MAÇ KADROSUNDA YER ALMADI

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emirhan Topçu, mide rahatsızlığı nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten gün içinde yapılan açıklamada, "Gastroentrit tanısı ile sağlık ekibimiz tarafından tedavisine devam edilen futbolcumuz Emirhan Topçu, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır." denildi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN 5 DAKİKALIK TEPKİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, Trabzonspor mücadelesinin ilk 5 dakikasında tribünlerde sessiz kaldı.

Karşılaşmadan önce sosyal medyadan yapılan çağrıyla Beşiktaşlı taraftarlar, ilk 5 dakika boyunca sahaya sırtını dönerek ve sessiz protestoda bulundu.

Taraftarlar, 5 dakikanın ardından takımlarına tezahüratlarla destek vermeye başladı.

SERGEN YALÇIN'A ISLIK

Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın adının okunduğu sırada deneyimli teknik adamı ıslıkladı.

Ayrıca maç başında "Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?" tezahüratları yapıldı.