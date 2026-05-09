Dolmabahçe'de fırtına koptu! Trabzonspor Beşiktaş'ı 2 golle geçti
Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı’nda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede siyah-beyazlılar, Zubkov ve Ernest Muçi’nin gollerine engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 69’a yükseltti. İşte maçta yaşananlar…
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
12. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Trabzonspor savunmasının çıkarken yaptığı paslaşmada kaleci Ahmet Doğan Yıldırım, ceza sahası içinde topu ayağından açtı. Araya giren Güney Koreli futbolcu Oh, genç file bekçisinin müdahalesiyle yerde kalırken hakem Oğuzhan Çakır, beyaz noktayı gösterdi.
14. dakikada penaltıyı kullanan kaptan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı sol alt köşeden filelere gönderdi: 1-0.
Trabzonspor, 15. dakikada beraberliği yakaladı. Orta sahanın solunda Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Umut Nayir, rakip kaleye doğru ilerledikten sonra Zubkov'u gördü. Ukraynalı futbolcu, ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin yanından ağlarla buluşturdu: 1-1.
İlk yarı, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
(İKİNCİ YARI)
54. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Soldan paslaşılarak kullanılan kornerde Orkun Kökçü'nün direkt kaleye gönderdiği topta kaleci Ahmet Doğan Yıldırım, gole izin vermedi.
56. dakikada sol kanattan gelişen atakta Rıdvan Yılmaz'ın yerden ortasında ceza sahası içinde Cerny'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
60. dakikada ceza sahası dışından Oulai'nin sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, topu direk dibinden kornere çeldi.
62. dakikada Trabzonspor öne geçti. Zubkov'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında uygun durumda topla buluşan Muçi, uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
68. dakikada orta alanda Agbadou'dan topu kapan Umut Nayir, kaleci Ersin Destanoğlu'nu önde gördü. Oyuncunun uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
83. dakikada ceza sahası dışında Djalo'dan sıyrılan Zubkov'un yayın içinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu, uzanarak topu çeldi.
MAÇTAN NOTLAR
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kupada oynanan son karşılaşmaya göre 2 değişikliğe gitti.
Tüpraş Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetti.
Siyah-beyazlı futbol takımı maça Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Kristjan Asllani, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle çıktı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Devis Vasquez, Wilfred Ndidi, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Jota Silva, Devrim Şahin, Yasin Özcan ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Deneyimli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan ve 1-0 kaybedilen müsabakanın 11'inde 2 değişiklik yaptı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, savunmanın ortasında gün içinde kadrodan çıkarılan Emirhan Topçu'nun yerine Tiago Djalo'ya formayı emanet etti.
Konyaspor maçında sol açıkta görev yapan Junior Olaitan orta sahanın merkezinde görevlendirilirken, Wilfred Ndidi yedek soyundu. Nijeryalı oyuncunun yerine ise Çek futbolcu Vaclav Cerny forma giydi.