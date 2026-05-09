Beşiktaş'ta sezonun son iç saha sınavı! Tüpraş'ta sürpriz 11'lerle dev Trabzonspor randevusu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede siyah-beyazlı ekip taraftarı önünde sezonun son iç saha maçına çıkarken, bordo-mavililer ise kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor. Dev karşılaşma öncesinde muhtemel ilk 11’ler, eksik oyuncular ve dikkat çeken istatistikler netleşti.

Beşiktaş Trabzonspor maçı, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği mücadele saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de sezonun son iç saha maçında taraftarı önünde galibiyet hedefliyor. Trabzonspor ise son haftalardaki puan kayıplarını telafi ederek yeniden çıkış yakalamayı amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN LİG DURUMU

Beşiktaş, ligde çıktığı 32 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı takım topladığı 59 puanla sezonu ilk dört içerisinde tamamlamayı garantiledi.

Trabzonspor ise 66 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bordo-mavili ekip, son 4 lig maçında galibiyet alamadı ve Beşiktaş deplasmanında kötü seriyi sonlandırmayı hedefliyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh

Trabzonspor'un muhtemel 11'i ise şöyle:

Onana, Ozan, Nwaiwu, Salih, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz ile Milot Rashica forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte Salih Uçan ve Emmanuel Agbadou ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Trabzonspor'da ise Savic, Batagov, Visca, Okay Yokuşlu ve Taha Emre İnce sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ayrıca Pina ve Mustafa Eskihellaç da kart cezaları sebebiyle forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ SON 5 MAÇTA KAYBETMEDİ

Siyah-beyazlı takım, Trabzonspor ile oynadığı son 5 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte Beşiktaş 3 galibiyet alırken, 2 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda 11 gol attı, kalesinde ise 7 gol gördü.

Beşiktaş ayrıca Süper Lig'de oynadığı son iki maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon ligde oynadığı 10 karşılaşmada rakiplerine gol şansı tanımadı.

BEŞİKTAŞ'IN SON İÇ SAHA SINAVI

Beşiktaş, son 5 sezonda taraftarı önündeki son lig maçlarını kazanamadı. Siyah-beyazlı ekip, iç sahada sezonu galibiyetle kapattığı son yılı 2019-2020 sezonunda yaşadı. O sezon Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etmişti.

Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşısında kazanarak taraftarına galibiyetle veda etmeyi hedefliyor.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki mücadele, Süper Lig'in üst sıralarını yakından ilgilendiriyor. İki takım da sezonun kritik virajında sahadan galibiyetle ayrılarak moral kazanmayı hedefliyor.

