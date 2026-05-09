Beşiktaş'ta sezonun son iç saha sınavı! Tüpraş'ta sürpriz 11'lerle dev Trabzonspor randevusu
Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede siyah-beyazlı ekip taraftarı önünde sezonun son iç saha maçına çıkarken, bordo-mavililer ise kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor. Dev karşılaşma öncesinde muhtemel ilk 11’ler, eksik oyuncular ve dikkat çeken istatistikler netleşti.
Beşiktaş Trabzonspor maçı, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği mücadele saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de sezonun son iç saha maçında taraftarı önünde galibiyet hedefliyor. Trabzonspor ise son haftalardaki puan kayıplarını telafi ederek yeniden çıkış yakalamayı amaçlıyor.
BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN LİG DURUMU
Beşiktaş, ligde çıktığı 32 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı takım topladığı 59 puanla sezonu ilk dört içerisinde tamamlamayı garantiledi.
Trabzonspor ise 66 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bordo-mavili ekip, son 4 lig maçında galibiyet alamadı ve Beşiktaş deplasmanında kötü seriyi sonlandırmayı hedefliyor.