Beşiktaş - Konyaspor maçında ilk finalist belli olacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Konyaspor, finale yükselmek için karşı karşıya geliyor. İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kazanan takım adını finale yazdıracak ve A Spor ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.

TEK MAÇ, TEK HEDEF: FİNAL BİLETİ

Kupada yarı final aşamasında oynanacak Beşiktaş - Konyaspor mücadelesi, sezonun en kritik virajlarından biri olarak öne çıkıyor. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede beraberlik halinde uzatma ve gerekirse penaltı atışları belirleyici olacak.

FİNALDE RAKİP KİM OLACAK?

Beşiktaş - Konyaspor maçını kazanan takım, diğer yarı finalde oynanacak Gençlerbirliği - Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek. Böylece Ziraat Türkiye Kupası'nda final hattı netleşmiş olacak.

BÜYÜK FİNAL ANTALYA'DA OYNANACAK

Ziraat Türkiye Kupası finali, 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak. Finalde kazanan takım kupayı müzesine götürecek.

MAÇ A SPOR'DAN CANLI YAYINLANACAK

Beşiktaş - Konyaspor yarı final mücadelesi, Turkuvaz Medya sponsorluğunda A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı şifresiz şekilde takip edebilecek.

SSS (SIK SORULAN SORULAR)

Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman?
Karşılaşma 5 Mayıs 2026 Salı günü saat 20.30'da oynanacak.

Maç hangi statta oynanacak?
Mücadele İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş - Konyaspor maçı hangi kanalda?
Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Final ne zaman ve nerede oynanacak?
Final, 22 Mayıs 2026'da Antalya'daki Corendon Airlines Park Stadı'nda oynanacak.

Kazanan takım kimi bekliyor?
Kazanan ekip, Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final yolunda kritik bir eşik olan bu karşılaşma, sezonun kaderini belirleyecek mücadelelerden biri olacak. Futbolseverler, finale giden yolda ilk bileti alan takımı merakla bekliyor.

