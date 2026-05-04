Beşiktaş - Konyaspor maçında ilk finalist belli olacak
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Konyaspor, finale yükselmek için karşı karşıya geliyor. İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kazanan takım adını finale yazdıracak ve A Spor ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş - Konyaspor maçı, 5 Mayıs 2026 Salı günü futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, tek maç eleme sistemine göre oynanacak ve kazanan ekip doğrudan finale yükselecek.
TEK MAÇ, TEK HEDEF: FİNAL BİLETİ
Kupada yarı final aşamasında oynanacak Beşiktaş - Konyaspor mücadelesi, sezonun en kritik virajlarından biri olarak öne çıkıyor. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede beraberlik halinde uzatma ve gerekirse penaltı atışları belirleyici olacak.
FİNALDE RAKİP KİM OLACAK?
Beşiktaş - Konyaspor maçını kazanan takım, diğer yarı finalde oynanacak Gençlerbirliği - Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek. Böylece Ziraat Türkiye Kupası'nda final hattı netleşmiş olacak.