Beşiktaş Hentbol’da 2 hafta kala şampiyon! Başkan Erdoğan’dan tebrik

İkinci devrede ise rahat oynayan Beşiktaş, maçı 33-27 kazanarak play-off etabının bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla Ardventure Erkekler Süper Lig'deki 19. şampiyonluğunu elde etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş için Başkan Erdoğan bir tebrik mesajı paylaştı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş Hentbol Takımı'nı ve taraftarıyla birlikte tüm Beşiktaş camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."