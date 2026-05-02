Beşiktaş Hentbol’da 2 hafta kala şampiyon! Başkan Erdoğan’dan tebrik
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off etabının 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Spor Toto’yu 33-27 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Öte yandan Başkan Erdoğan da siyah-beyazlı ekip için bir tebrik mesajı paylaştı.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, siyah-beyazlı ekibin 17-15 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci devrede ise rahat oynayan Beşiktaş, maçı 33-27 kazanarak play-off etabının bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla Ardventure Erkekler Süper Lig'deki 19. şampiyonluğunu elde etti.
Kupa töreni, 31 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak Nilüfer Belediyespor karşılaşmasının ardından yapılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş için Başkan Erdoğan bir tebrik mesajı paylaştı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş Hentbol Takımı'nı ve taraftarıyla birlikte tüm Beşiktaş camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum."
BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ı tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off serisinin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş'ı kutluyorum. Hentbol Erkekler Süper Lig'deki 19. şampiyonluğunu elde eden siyah-beyazlı takıma gelecek yıl ülkemizi temsil edeceği Avrupa kupalarında başarılar diliyorum."