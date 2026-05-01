Kartal zorlu Gaziantep deplasmanında! Beşiktaş’ta kritik rotasyon ve kupa hesapları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig’in 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK’ya konuk olacak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Öte yandan bu zorlu mücadeleyi ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finali öncesi moral depolamak isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda revizyona gitmesi beklenirken, dev randevunun tüm detayları belli oldu.

DÜDÜK TAŞKINSOY'DA, VAR'DA ÜMİT ÖZTÜRK VAR

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Mustafa Savranlar üstlenirken, maçın dördüncü hakemi Fatih Tokail olacak. Mücadelenin en kritik noktalarından biri olan VAR koltuğunda ise Ümit Öztürk oturacak. Öztürk'e, AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Gaziantep FK: ZAFER, SORESCU, ARDA, ABENA, RODRIGUES, GIDADO, KOZLOWSKI, CAMARA, MAXIM, LUNGOYI, BAYO

Beşiktaş: ERSİN, MURILLO, AGBADOU, UDUOKHAI, YASİN, ASLLANI, ORKUN, SALİH, CENGİZ, JOTA SILVA, OH

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ ÜÇ PUAN VE MORAL

Ligde çıktığı 31 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi alan siyah-beyazlılar, topladığı 56 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Samsunspor mağlubiyeti ve Karagümrük beraberliğiyle puan kayıpları yaşayan Kartal, Gaziantep engelini aşarak Ziraat Türkiye Kupası yarı finali öncesi camiaya moral vermek istiyor. Dolmabahçe'de oynanan sezonun ilk yarısındaki mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

ERSİN DESTANOĞLU VE MURILLO SAHAYA DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sevindirici haber kaleden ve savunma hattından geldi. Fatih Karagümrük maçında sarı kart cezaları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayan kaleci Ersin Destanoğlu ve sağ bek Amir Murillo, formalarına yeniden kavuşuyor.

REKABETTE KARTAL BİR ADIM ÖNDE

İki ekip Süper Lig tarihlerinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Bu rekabette Beşiktaş'ın 5 galibiyetine karşılık, Gaziantep FK 4 kez sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu. 4 müsabakada ise taraflar eşitliği bozamadı. Siyah-beyazlıların attığı 19 gole, kırmızı-siyahlılar 15 golle yanıt verdi.

KADRODA MECBURİ VE STRATEJİK DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz ile sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz bu akşam sahada olamayacak. Ayrıca ceza sınırında bulunan Agbadou ve Salih Uçan, kart görmeleri durumunda Trabzonspor derbisinde cezalı duruma düşecek.

