Kartal zorlu Gaziantep deplasmanında! Beşiktaş’ta kritik rotasyon ve kupa hesapları
Trendyol Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finali öncesi moral depolamak isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda revizyona gitmesi beklenirken, dev randevunun tüm detayları belli oldu.
DÜDÜK TAŞKINSOY'DA, VAR'DA ÜMİT ÖZTÜRK VAR
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Mustafa Savranlar üstlenirken, maçın dördüncü hakemi Fatih Tokail olacak. Mücadelenin en kritik noktalarından biri olan VAR koltuğunda ise Ümit Öztürk oturacak. Öztürk'e, AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER:
Gaziantep FK: ZAFER, SORESCU, ARDA, ABENA, RODRIGUES, GIDADO, KOZLOWSKI, CAMARA, MAXIM, LUNGOYI, BAYO
Beşiktaş: ERSİN, MURILLO, AGBADOU, UDUOKHAI, YASİN, ASLLANI, ORKUN, SALİH, CENGİZ, JOTA SILVA, OH
BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ ÜÇ PUAN VE MORAL
Ligde çıktığı 31 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi alan siyah-beyazlılar, topladığı 56 puanla haftaya 4. sırada girdi.
Samsunspor mağlubiyeti ve Karagümrük beraberliğiyle puan kayıpları yaşayan Kartal, Gaziantep engelini aşarak Ziraat Türkiye Kupası yarı finali öncesi camiaya moral vermek istiyor. Dolmabahçe'de oynanan sezonun ilk yarısındaki mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.