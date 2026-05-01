Kartal zorlu Gaziantep deplasmanında! Beşiktaş’ta kritik rotasyon ve kupa hesapları

DÜDÜK TAŞKINSOY'DA, VAR'DA ÜMİT ÖZTÜRK VAR

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Mustafa Savranlar üstlenirken, maçın dördüncü hakemi Fatih Tokail olacak. Mücadelenin en kritik noktalarından biri olan VAR koltuğunda ise Ümit Öztürk oturacak. Öztürk'e, AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Gaziantep FK: ZAFER, SORESCU, ARDA, ABENA, RODRIGUES, GIDADO, KOZLOWSKI, CAMARA, MAXIM, LUNGOYI, BAYO

Beşiktaş: ERSİN, MURILLO, AGBADOU, UDUOKHAI, YASİN, ASLLANI, ORKUN, SALİH, CENGİZ, JOTA SILVA, OH