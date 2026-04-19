Kartal deplasmanda kayıp! Beşiktaş Samsunspor engeline takıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetti. Karşılıklı ataklara sahne olan maçta ev sahibi ekip, Holse ve Coulibaly’nin golleriyle Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. İşte mücadelede yaşananlar…

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş JK, deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı hakem Gürcan Hasova yönetti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 galibiyetiyle sona erdi.

Kırmıızı-beyazlıların ilk golünü 50. dakikada Carlo Holse kaydetti.

Samsunspor, Beşiktaş karşısında 56. dakikada Tanguy Coulabily'nin golüye 2-0 öne geçti.

Maçın 90. dakikasında Beşiktaş penaltı kazandı. Kartal'dan Kristjan Asllani kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirmeyi bildi.

Evinde kazanan Samsunspor, 7. sırada puanını 42'ye çıkardı. Siyah-beyazlılar ise 4. sırada 55 puanda kaldı.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta sahasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Karadeniz ekibi ise Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

8. dakikada Murillo'nun ceza sahasını ortasına iyi yükselen Hyeon-Gyu Oh'un kafa vuruşunda top üsttün auta çıktı.

12. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasında ceza saha içinde topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.

18. dakikada Ntcham'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top üstten auta gitti.

22. dakikada Tomasson'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu'na çarpan meşin yuvarlak, oyun alanına geri döndü.

45+2. dakikada Cengiz Ünder'in pasına hareketlenen Agbadou'nun ceza sahası içinde yerden şutunda topu kaleci Okan Kocuk, son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

(İKİNCİ YARI)

50. dakikada Ntcham'ın pasında ceza sahası yayı üzerinden Holse'nin gelişine vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 1-0

53. dakikada Toure'nin pasıyla buluşan Cengiz Ünder'in çaprazdan kaleye vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

56. dakikada Emre Kılınç'ın pasında Coulibaly'nin ceza sahası yayı üzerinden şutunda top filelerle buluştu. 2-0

63. dakikada Tomasson'un içeri çevirdiği topta seken topa iyi yükselen Holse'nin şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

90+1. dakikada Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyonda topun başına geçen Asllani, meşin yuvarlağı ve Okan'ı farklı köşelere gönderdi. 2-1

SAMSUNSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Samsunspor, kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 17.00'de başladı. Mücadelede hakem Gürcan Hasova düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Esat Sancaktar yaptı.

Ligde oynadığı 29 müsabakada 16 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 4'üncü sırada girdi. 29 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Samsunspor ise topladığı 39 puanla 7'nci sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1 – 1 berabere tamamlanmıştı.

BEŞİKTAŞ İLE SAMSUNSPOR, LİGDE 66'NCI RANDEVUDA

Beşiktaş ile Samsunspor, Samsun'da oynayacakları maçla Süper Lig'de 66'ncı kez karşılaşacak. Beşiktaş, daha önce oynadığı 65 maçın 35'ini kazanırken, Karadeniz temsilcisi ise 11 galibiyet elde etti.

Ligde oynanan 19 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda siyah-beyazlı ekip 103 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı takım ise 60 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'TA 5, SAMSUNSPOR'DA DA İSE 6 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, oyunculardan Michael Murillo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan, Samsunspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı olacak.

Samsunspor'da ise kaleci Okan Kocuk ile oyunculardan Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Olivier Ntcham ve Marius Mouandilmadji, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

SAMSUN'DA BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

Beşiktaş, Samsunspor ile Samsun'da yaptığı 31 müsabakanın 16'sını kazandı. Bu karşılaşmaların 9'u beraberlikle sonuçlanırken, 6'sında ise Samsunspor galip ayrıldı. Bu maçlarda Beşiktaş 47 gol atarken, Samsunspor ise 33 kez fileleri havalandırdı.

DOLMABAHÇE'DEKİ TARİHİ MAÇ

2003-2004 sezonunun ikinci yarısının ilk mücadelesinde 25 Ocak 2004'te İstanbul'da oynanan Beşiktaş ile Samsunspor maçında Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Hakem Papila, 5'inci kırmızı kartın ardından kurallar gereği, skorun Samsunspor lehine 4-1 olduğu esnada 85'inci dakikada maçı bitirdi. TFF, daha sonra karşılaşmanın sonucunu kırmızı-beyazlılar lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.

Mücadeleye Samsunspor; Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Coulibaly, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Moundilmadji 11'i ile başladı.

Beşiktaş ise; Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü, Olaitan, Toure, Hyeon-Gyu Oh 11'i ile sahaya çıktı.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

