Kartal deplasmanda kayıp! Beşiktaş Samsunspor engeline takıldı
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetti. Karşılıklı ataklara sahne olan maçta ev sahibi ekip, Holse ve Coulibaly’nin golleriyle Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. İşte mücadelede yaşananlar…
Kırmıızı-beyazlıların ilk golünü 50. dakikada Carlo Holse kaydetti.
Samsunspor, Beşiktaş karşısında 56. dakikada Tanguy Coulabily'nin golüye 2-0 öne geçti.
Maçın 90. dakikasında Beşiktaş penaltı kazandı. Kartal'dan Kristjan Asllani kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirmeyi bildi.
Evinde kazanan Samsunspor, 7. sırada puanını 42'ye çıkardı. Siyah-beyazlılar ise 4. sırada 55 puanda kaldı.
TRENDYOL SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta sahasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Karadeniz ekibi ise Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
8. dakikada Murillo'nun ceza sahasını ortasına iyi yükselen Hyeon-Gyu Oh'un kafa vuruşunda top üsttün auta çıktı.
12. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasında ceza saha içinde topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.
18. dakikada Ntcham'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top üstten auta gitti.