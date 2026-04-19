Kartal deplasmanda kayıp! Beşiktaş Samsunspor engeline takıldı

Fotoğraf (AA) BEŞİKTAŞ'TA 5, SAMSUNSPOR'DA DA İSE 6 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, oyunculardan Michael Murillo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan, Samsunspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı olacak. Samsunspor'da ise kaleci Okan Kocuk ile oyunculardan Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Olivier Ntcham ve Marius Mouandilmadji, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Fotoğraf (AA) SAMSUN'DA BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜ Beşiktaş, Samsunspor ile Samsun'da yaptığı 31 müsabakanın 16'sını kazandı. Bu karşılaşmaların 9'u beraberlikle sonuçlanırken, 6'sında ise Samsunspor galip ayrıldı. Bu maçlarda Beşiktaş 47 gol atarken, Samsunspor ise 33 kez fileleri havalandırdı.

Fotoğraf (AA) DOLMABAHÇE'DEKİ TARİHİ MAÇ 2003-2004 sezonunun ikinci yarısının ilk mücadelesinde 25 Ocak 2004'te İstanbul'da oynanan Beşiktaş ile Samsunspor maçında Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Hakem Papila, 5'inci kırmızı kartın ardından kurallar gereği, skorun Samsunspor lehine 4-1 olduğu esnada 85'inci dakikada maçı bitirdi. TFF, daha sonra karşılaşmanın sonucunu kırmızı-beyazlılar lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.