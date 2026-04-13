Romelu Lukaku Beşiktaş'a mı geliyor? Transferin perde arkası

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş, gol yollarındaki suskunluğu dünya çapında bir isimle bozmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin Belçikalı yıldız Romelu Lukaku için resmi temaslara başladığı öğrenilirken, transferin gerçekleşmesi için masadaki kritik şart da belli oldu. İşte Kartal’ın Lukaku harekatındaki tüm detaylar...

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de Romelu Lukaku krizi büyüyor... Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Belçikalı golcü, bu sezon yaşadığı sakatlıklar ve performans düşüklüğü nedeniyle çeşitli problemlerle karşı karşıya kaldı.

İPLER KOPUYOR

Tedavi sürecini ülkesinde sürdürmek isteyen Lukaku'ya yönetim izin vermezken, oyuncunun çağrılmasına rağmen Napoli'ye dönmemesi ipleri kopma noktasına getirdi. Kulüp Başkanı Aurelio De Laurentiis ve teknik direktör Antonio Conte'nin, deneyimli forvete para cezası verme kararı aldığı öğrenildi.

KONTRATI 2027'DE BİTİYOR AMA...

Ayrıca 32 yaşındaki forvetin, artık kadro planlamasında yer almadığı belirtildi. Ekonomik açıdan da planlama yapan Napoli Yönetimi, 2027 yılında kontratı bitecek olan yıldız oyuncuyla sezon sonunda yolları ayırmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ DEVREDE

Yıllık 7.5 milyon Euro maaşıyla takımın en çok kazanan ismi olan Belçikalı'nın bu yükünden kurtulmak adına bonservis bedeli talep edilmeden gönderilebileceği öne sürüldü. Bu gelişmeler üzerine Kara Kartal da devreye girecek.

ÖN GÖRÜŞME YAPILACAK

Siyah-Beyazlılar, yaz döneminde renklerine bağlamayı çok istediği tecrübeli forvet ile bir ön görüşme yapacak. Eğer yıllık ücret noktasında uygun bir zeminde buluşulursa, Lukaku için resmi teklif yapılacak. Kariyerinde 677 maça çıkan Lukaku, 315 kez rakip fileleri havalandırdı.