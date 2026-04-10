Dolmabahçe’de gol yağmuru! Beşiktaş Antalyaspor’u farklı geçti

Trendyol Süper Lig’in 29. hafta açılış maçında Beşiktaş, sahasında Hesap.com Antalyaspor’u konuk etti. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde sergilediği etkili performansla, Güney Koreli yıldızı Oh (2), Orkun Kökçü ve Jota Silva’nın golleriyle rakibini 4-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte maçta yaşananlar…

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftanın açılış maçında Hesap.com Antalyaspor'u ağırladı.

Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde ortaya koyduğu üstün performansla, Güney Koreli futbolcu Oh'un (2), Orkun Kökçü'nün ve Jota Silva'nın golleri sayesinde rakibini 4-2'lik skorla geçerek sahadan 3 puanla ayrıldı.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

3. dakikada ceza sahası sol çaprazından Oh'un sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Julian, topu kornere çeldi.

4. dakikada sol taraftan ön direğe kullanılan kornerde iyi yükselen Jota Silva'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

5. dakikada Beşiktaş golü buldu. Antalyaspor savunmasında çıkarken yapılan pas hatasının ardından Cengiz Ünder topla buluştu. Bu oyuncunun ara pasıyla rakip kaleye sokulan Orkun Kökçü'nün ceza sahası ilk metrelerinde yaptığı şık dokunuşta meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın yanından ağlarla buluştu: 1-0

9. dakikada siyah-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Orkun Kökçü'nün aşırtma pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jota Silva'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-0

21. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası içine yaptığı ortaya sağ çaprazda kafayla düzgün bir vuruş yapan Van de Streek, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 2-1

33. dakikada Beşiktaş bir gol daha attı. Olaitan, sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası hafif sol çaprazındaki Oh'a çıkardı. Güney Koreli futbolcunun sol ayağıyla yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın yanından ağlara gitti: 3-1

40. dakikada Olaitan'ın ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Oh'un sert şutunda kaleci topu kornere gönderdi.

Beşiktaş, ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

(İKİNCİ YARI)

47. dakikada Doğukan'ın pasında Ballet'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda üst direğe de çarpan top, yakın köşeden ağlarla buluştu. 3-2

58. dakikada Jota'nın sol taraftan ortasında Murillo'nun gelişine vuruşunda kaleci Julian, sağ köşeye yönelen topu çeldi.

59. dakikada Kartal Kayra'nın ceza sahası dışı vuruşunda kalecinin sektirdiği topu Oh, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla filelere gönderdi. 4-2

79. dakikada Murillo'nun sağ taraftan ortasında El Bilal Toure'nin gelişine vuruşunda kaleci Julian topu sektirdi. Cerny'nin kale alanı içinde tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Julian iki hamlede kontrol etti.

81. dakikada Doğukan'ın ceza sahası içi sol çaprazdan aşırtma vuruşunda kaleci Ersin'i geçen meşin yuvarlağı Emirhan kafayla üstten kornere gönderdi.

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oynadıkları son Fenerbahçe derbisine göre kadroda 5 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleye Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Cengiz Ünder, Jota Silva ve Hyeon-gyu Oh ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Kristjan Asllani, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Deneyimli teknik adam, ligde son olarak Fenerbahçe ile oynanan ve 1-0 kaybedilen maçın ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.

Yalçın, savunmanın ortasında Emmanuel Agbadou ve Felix Uduokhai'yi yedek soyundururken, Tiago Djalo ile Emirhan Topçu'ya formayı teslim etti. Sergen Yalçın, orta sahada cezalı Wilfred Ndidi'nin yokluğunda Kartal Kayra Yılmaz'ı görevlendirdi.

Deneyimli teknik adam, kanat oyuncusu Vaclav Cerny'nin yerine ise sağ kanatta Cengiz Ünder'e forma verdi. Sol kanatta ise uzun bir aradan sonra Jota Silva görev yaptı.

Derbide ilk 11'de yer alan Kristjan Asllani ise yedek kulübesinde yer aldı.

EMİRHAN TOPÇU, 6 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, 6 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Göztepe mücadelesinde sakatlanan Emirhan, ligde 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta kadroya girememişti.

25 yaşındaki oyuncu, geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde yedek soyunurken, Antalyaspor müsabakasında savunmanın ortasında görev yaptı ve formasına kavuştu.

AGBADOU VE CERNY, İLK KEZ YEDEK SOYUNDU

Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou ile Vaclav Cerny, ilk kez yedek soyundu.

Devre arası transfer döneminde takıma dahil olan Agbadou, Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda 1 kez olmak üzere 9 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Fildişi Sahilli oyuncu, siyah-beyazlı takıma transfer olduktan sonra ilk kez yedek kulübesinde görev bekledi.

Ayrıca Çek futbolcu Vaclav Cerny de ligde bu sezon ilk kez yedek soyundu. Siyah-beyazlı formayla toplam 26 maça çıkan Cerny, 6 kez gol sevinci yaşadı.

KARTAL KAYRA YILMAZ, 4 MAÇ SONRA FORMAYI KAPTI

Siyah-beyazlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, 4 maç sonra formasına kavuştu.

Kartal Kayra, son olarak Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde görev yaptı.

25 yaşındaki oyuncu, ligde ise 8 maç sonra forma giydi. Süper Lig'de son olarak 20. haftadaki Konyaspor müsabakasında süre alan Kartal Kayra, sonraki 8 maçta yedek soyunmuştu.

TÜPRAŞ STADI, "ÖZEL KONUKLARI"NI AĞIRLADI

Beşiktaş Kulübünün Düzce Belediyesi ve Düzce Beşiktaşlılar Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında down sendromlu çocuklar, Tüpraş Stadı'nda ağırlandı.

Siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Uğur Fora ile icra kurulu danışmanı Şule Gökırmak, Beşiktaş JK Müzesi'ni ziyaret eden konuklarıyla statta bulunan restoranda yemekte bir araya geldi.

"Özel konuklar", Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçını kendilerine ayrılan özel bölümden takip etti.

TARAFTARDAN "KIRMIZI KART" PROTESTOSU

Beşiktaşlı taraftarlar, Antalyaspor maçında "kırmızı kart" protestosunda bulundu.

Kuzey kale arkasındaki siyah-beyazlı futbolseverler, maçtan önce ellerindeki kırmızı kartonlarla son haftalardaki hakem performanslarına tepki gösterdi.

11 KASIM'DA ŞEHİT DÜŞEN ASKERLER ANILDI

11 Kasım 2025'te Azerbaycan'dan havalanan ve Gürcistan sınırları içinde düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan kahraman askerler maçta anıldı.

Beşiktaş Kulübünün katkılarıyla hayata geçirilen organizasyonda, şehitlerin aileleri ve çocukları Tüpraş Stadı'nda misafir edildi.

Şehitlerin emanetleri olan çocuklar, Antalyaspor müsabakasında seremoniye futbolcularla birlikte çıktı.

MİRCEA LUCESCU UNUTULMADI

Tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçında unutulmadı.

Siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşma öncesinde ısınma bölümüne Lucescu'nun fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıktı.

Beşiktaşlı futbolcular bu bölümde "Seni hiç unutmayacağız yüzyılın şampiyonu" pankartıyla yer aldı.

Karşılaşma öncesinde Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Mircea Lucescu, Beşiktaş ile siyah-beyazlı kulübün 100. yılında (2002-2003 sezonu) lig şampiyonluğunu kazanmıştı.

