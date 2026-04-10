Dolmabahçe’de gol yağmuru! Beşiktaş Antalyaspor’u farklı geçti
Trendyol Süper Lig’in 29. hafta açılış maçında Beşiktaş, sahasında Hesap.com Antalyaspor’u konuk etti. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde sergilediği etkili performansla, Güney Koreli yıldızı Oh (2), Orkun Kökçü ve Jota Silva’nın golleriyle rakibini 4-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte maçta yaşananlar…
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
3. dakikada ceza sahası sol çaprazından Oh'un sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Julian, topu kornere çeldi.
4. dakikada sol taraftan ön direğe kullanılan kornerde iyi yükselen Jota Silva'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
5. dakikada Beşiktaş golü buldu. Antalyaspor savunmasında çıkarken yapılan pas hatasının ardından Cengiz Ünder topla buluştu. Bu oyuncunun ara pasıyla rakip kaleye sokulan Orkun Kökçü'nün ceza sahası ilk metrelerinde yaptığı şık dokunuşta meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın yanından ağlarla buluştu: 1-0
9. dakikada siyah-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Orkun Kökçü'nün aşırtma pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jota Silva'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-0
21. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası içine yaptığı ortaya sağ çaprazda kafayla düzgün bir vuruş yapan Van de Streek, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 2-1
33. dakikada Beşiktaş bir gol daha attı. Olaitan, sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası hafif sol çaprazındaki Oh'a çıkardı. Güney Koreli futbolcunun sol ayağıyla yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın yanından ağlara gitti: 3-1