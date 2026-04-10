Dolmabahçe’de gol yağmuru! Beşiktaş Antalyaspor’u farklı geçti

EMİRHAN TOPÇU, 6 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, 6 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Göztepe mücadelesinde sakatlanan Emirhan, ligde 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta kadroya girememişti.

25 yaşındaki oyuncu, geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde yedek soyunurken, Antalyaspor müsabakasında savunmanın ortasında görev yaptı ve formasına kavuştu.

AGBADOU VE CERNY, İLK KEZ YEDEK SOYUNDU

Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou ile Vaclav Cerny, ilk kez yedek soyundu.

Devre arası transfer döneminde takıma dahil olan Agbadou, Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda 1 kez olmak üzere 9 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Fildişi Sahilli oyuncu, siyah-beyazlı takıma transfer olduktan sonra ilk kez yedek kulübesinde görev bekledi.

Ayrıca Çek futbolcu Vaclav Cerny de ligde bu sezon ilk kez yedek soyundu. Siyah-beyazlı formayla toplam 26 maça çıkan Cerny, 6 kez gol sevinci yaşadı.