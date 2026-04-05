Derbide korku dolu anlar! Murillo kafa travmasıyla hastaneye kaldırıldı
Beşiktaş’ın Panamalı sağ beki Amir Murillo, Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında rakibiyle girdiği pozisyon sonrası sakatlandı. İkinci yarıda sahaya çıkamayan Murillo, kafa travması şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Beşiktaş, oyuncunun sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Amir Murillo, geçirdiği kafa travmasına yönelik müşahede sürecinin ardından taburcu edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye konuk olduğu derbi maçın ilk yarısında rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında bir süre sakatlık yaşayan Amir Murillo, ikinci devre sahaya çıkmadı.
Kafa travması şüphesi olan Panamalı sağ bek, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Murillo, kafa travması sebebiyle oyundan çıktığı için iki takımın da +1'er değişiklik hakkı oldu.
BEŞİKTAŞ'TAN SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI
Beşiktaş, yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe derbisinin 2. yarısına devam edemeyen Amir Murillo'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Siyah-beyazlıların resmi web sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın 41. dakikasında yüzüne aldığı darbe sonrası ikinci yarında müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Amir Murillo'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan BT görüntülemesinde yüz kemiklerinde kırık saptanmamıştır. Amir Murillo, geçirdiği kafa travmasına yönelik müşahede sürecinin ardından taburcu edilmiştir." İfadeleri yer aldı.