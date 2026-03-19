Kara Kartal Dolmabahçe'de uçmak istiyor | Beşiktaş-Kasımpaşa muhtemel 11'ler

Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 26 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucu topladığı 49 puanla 4. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlılar ise 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 yenilgiyle elde ettiği 24 puan ve averajla 14. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde 3 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Emirhan Topçu ve El Bilal Toure'nin akşam görev alamayacak. Ayrıca Taylan Bulut'un da mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Kartal, rakibiyle ligde oynadığı son 5 müsabakada galip gelemedi. 2023-2024 sezonunda lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olan siyah-beyazlılar, geçen sezon da sahasında 3-1 kaybederken, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı. Bu sezonun ilk yarısında oynadığı maç, yine 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

2 OYUNCU SINIRDA

Kara Kartal'da Salih Uçan, lacivert-beyazlılar karşısında sarı kart görmesi durumunda milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı olacak.

Ayrıca yarın kadroda olması beklenmeyen Emirhan Topçu da ceza sınırında bulunan bir diğer futbolcu.



SERGEN YALÇIN İLK PEŞİNDE

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na karşı ilk galibiyetini almak istiyor. Belözoğlu, 2021-2022 sezonunda 15 Ekim 2021 tarihinde Başakşehir ile Yalçın'ın başında olduğu Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Teknik direktörler, iki sezon sonra bu kez farklı takımlarla takip oldu. Sergen Yalçın'ın takımı Antalyaspor ile Emre Belözoğlu'nun ekibi MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.