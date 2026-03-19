Beşiktaş’ın eski golcüsüne büyük şok! Menajerden 9 milyon liralık vurgun

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Beşiktaş’ın eski golcüsüne büyük şok! Menajerden 9 milyon liralık vurgun

Yeşil sahaların tanıdık ismi, Beşiktaş’ın eski gol makinesi Ömer Şişmanoğlu, hayatının şokunu yaşadı! Banka hesaplarını kontrol ettiği sırada adeta bir "ateş hattının" ortasında kaldığını fark eden ünlü futbolcu, milyonlarca lirasının bilgisi dışında buharlaştığını görerek soluğu savcılıkta aldı. Eski menajeri Murat K. tarafından sinsi bir planla dolandırıldığını iddia eden Şişmanoğlu, yaklaşık 9 milyon liralık dev vurgunun hesabını sormak için hukuk mücadelesi başlattı.

Beşiktaş formasıyla attığı gollerle bir döneme damga vuran ve şu sıralar 3. Lig ekiplerinden Kırıkkale FK'da top koşturan tecrübeli futbolcu Ömer Şişmanoğlu, bu kez bir transfer haberiyle değil, sarsıcı bir dolandırıcılık iddiasıyla gündeme geldi.

Beşiktaş’ın eski golcüsüne büyük şok! Menajerden 9 milyon liralık vurgun - 1

Kariyerinin en parlak dönemlerinden biri olan Beşiktaş günlerinde kendisine eşlik eden menajeri Murat K. ile adliyelik olan Şişmanoğlu, güven ilişkisinin nasıl bir yıkıma dönüştüğüne dair "tarihi tanıklık" niteliğinde bir hukuk savaşı başlattı.

Beşiktaş’ın eski golcüsüne büyük şok! Menajerden 9 milyon liralık vurgun - 2

BANKA HESAPLARINDAKİ GİZEMLİ BUHARLAŞMA

Olayın fitili, geçtiğimiz yıl Şişmanoğlu'nun banka hesaplarını geriye dönük olarak kontrol etmesiyle ateşlendi. Hesap hareketlerini inceleyen ünlü golcü, hayatının en acı "dehşet anlarını" o saniyelerde yaşadı. Kendi onayı ve bilgisi dışında, farklı zaman dilimlerinde ve defalarca kez yüklü miktarlarda para çıkışı yapıldığını tespit eden Şişmanoğlu, paraların izini sürdüğünde ise karşısına tanıdık bir isim çıktı.

Beşiktaş’ın eski golcüsüne büyük şok! Menajerden 9 milyon liralık vurgun - 3

SİNSİ PLANDA 9 MİLYONLUK VURGUN: DOLAR DİZGİNİ KAÇTI
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, buharlaşan paranın boyutunun tam 200 bin Dolar olduğu belirlendi. Güncel kur üzerinden yaklaşık 8 milyon 810 bin Türk Lirası'na tekabül eden bu devasa tutarın, Şişmanoğlu'nun eski menajeri Murat K.'nın hesaplarına parça parça aktarıldığı saptandı. Toplamda 9 milyon liraya yaklaşan bu vurgun, ünlü futbolcunun profesyonel hayatı boyunca biriktirdiği emeğinin nasıl bir kumpasa kurban gittiğini gözler önüne serdi.

Beşiktaş’ın eski golcüsüne büyük şok! Menajerden 9 milyon liralık vurgun - 4

ADALET ÖNÜNDE HESAPLAŞMA VAKTİ
Dolandırıldığını anladığı an vakit kaybetmeden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Ömer Şişmanoğlu, şüpheli Murat K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Adaletin tecelli etmesi için savcılığa kapsamlı bir dilekçe sunan Ömer Şişmanoğlu, "banka hesaplarımı geriye dönük harcamalarımı kontrol ettiğimde şüpheli para akışlarını belirledim" sözleriyle yaşadığı süreci aktardı. Dilekçesinde ihanetin boyutlarını tek tek sıralayan Şişmanoğlu, toplamda 200 bin Dolar parasının bir dönem menajerliğini yapan şüpheli Murat K. tarafından kendi hesabına aktarılarak dolandırıldığını söyleyerek "şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

SAVCILIK DÜĞMEYE BASTI: SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol dünyasını sarsan bu iddiaların ardından vakit kaybetmeden geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Banka kayıtları, hesap hareketleri ve taraflar arasındaki geçmişe dönük tüm ticari ilişkiler mercek altına alındı.

Beşiktaş’ın eski golcüsüne büyük şok! Menajerden 9 milyon liralık vurgun - 5

Bir dönem Beşiktaş'ta oynadığı sırada en yakınındaki isimlerden biri olan menajeri tarafından mağdur edildiğini savunan golcü oyuncunun şikayeti üzerine başlayan adli süreçte, vurgunun tüm detayları tek tek dosyaya ekleniyor. Şimdi gözler, yargının vereceği o kritik karara çevrildi.

