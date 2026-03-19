Beşiktaş’ın eski golcüsüne büyük şok! Menajerden 9 milyon liralık vurgun

Yeşil sahaların tanıdık ismi, Beşiktaş’ın eski gol makinesi Ömer Şişmanoğlu, hayatının şokunu yaşadı! Banka hesaplarını kontrol ettiği sırada adeta bir "ateş hattının" ortasında kaldığını fark eden ünlü futbolcu, milyonlarca lirasının bilgisi dışında buharlaştığını görerek soluğu savcılıkta aldı. Eski menajeri Murat K. tarafından sinsi bir planla dolandırıldığını iddia eden Şişmanoğlu, yaklaşık 9 milyon liralık dev vurgunun hesabını sormak için hukuk mücadelesi başlattı.

Beşiktaş formasıyla attığı gollerle bir döneme damga vuran ve şu sıralar 3. Lig ekiplerinden Kırıkkale FK'da top koşturan tecrübeli futbolcu Ömer Şişmanoğlu, bu kez bir transfer haberiyle değil, sarsıcı bir dolandırıcılık iddiasıyla gündeme geldi.

Kariyerinin en parlak dönemlerinden biri olan Beşiktaş günlerinde kendisine eşlik eden menajeri Murat K. ile adliyelik olan Şişmanoğlu, güven ilişkisinin nasıl bir yıkıma dönüştüğüne dair "tarihi tanıklık" niteliğinde bir hukuk savaşı başlattı.