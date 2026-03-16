Süper Lig'de hafta içi mesaisi yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın perdesi yarın açılacak.

Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Gaziantep FK'yi konuk edecek. Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.



Öte yandan, Avrupa kupalarında son 16 turunda mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor'un ligin 27. haftasında yapacakları maçlar ileri tarihe ertelenmişti.



Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 27. haftanın programı şöyle:



YARIN:



20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Chobani)



18 MART ÇARŞAMBA:



16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)



20.00 RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)



20.00 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)



19 MART PERŞEMBE:



16.00 Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)



20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)



20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)