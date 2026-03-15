Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 5 yılı aşkın bir süreden sonra Ankara'da ilk kez karşı karşıya geldi.

VOLKAN DEMİREL'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Gençlerbirliği'nde bu sezon ikinci kez göreve getirilen Volkan Demirel, 0-0 biten Corendon Alanyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Demirel, Dal Varesanovic ve Adama Traore'nin yerine ilk 11'de M'Baye Niang ve kart cezasını tamamlayan Franco Tongya'yı tercih etti.

Başkent ekibi Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Sekou Koita, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Göktan Gürpüz ve Niang'dan oluşan 11'le maça başladı.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, ısınmaya "103. kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun" yazılı pankart ve "103. yıl tişörtü" ile çıktı.