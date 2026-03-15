Kartal Eryaman'dan galibiyetle ayrıldı! Beşiktaş Gençlerbirliği’ni mağlup etti
Trendyol Süper Lig'de 26. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Eryaman Stadyumu'nda oynanılan zorlu mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetti. Siyah-beyazlılar, Olaitan ve Orkun Kökçü'nün kaydettiği gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. İşte maçta yaşananlar...
Beşiktaş ikinci devre bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı.
Karşılaşmanın 18. dakikasında Sekou Koita kırmızı kart gördü. Djalo'nun yerde kaldığı pozisyon için VAR incelemesi sonrasında Koita oyundan atıldı.
Siyah-beyazlılar Olaitan ve Orkun'un golleriyle 3 puanı aldı ve 49 puana yükseldi. Kartal, derbinin ardından yeni bir sayfa açmayı başardı.
Hafta içinde ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
13. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Göktan Gürpüz'ün vuruşunda top farkla auta gitti.
41. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Orkun Kökçü'nün sert şutunda kaleci Velho topu 2 hamlede kontrol etti.
45+1. dakikada Cerny'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Tiago Djalo'nun şutunda kaleci Velho topu kornere çeldi.