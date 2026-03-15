Kartal Eryaman'dan galibiyetle ayrıldı! Beşiktaş Gençlerbirliği’ni mağlup etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'de 26. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Eryaman Stadyumu'nda oynanılan zorlu mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetti. Siyah-beyazlılar, Olaitan ve Orkun Kökçü'nün kaydettiği gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. İşte maçta yaşananlar...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle biterken, Beşiktaş ikinci devre bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Sekou Koita kırmızı kart gördü. Djalo'nun yerde kaldığı pozisyon için VAR incelemesi sonrasında Koita oyundan atıldı.

Siyah-beyazlılar Olaitan ve Orkun'un golleriyle 3 puanı aldı ve 49 puana yükseldi. Kartal, derbinin ardından yeni bir sayfa açmayı başardı.

Hafta içinde ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

13. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Göktan Gürpüz'ün vuruşunda top farkla auta gitti.

41. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Orkun Kökçü'nün sert şutunda kaleci Velho topu 2 hamlede kontrol etti.

45+1. dakikada Cerny'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Tiago Djalo'nun şutunda kaleci Velho topu kornere çeldi.

(İKİNCİ YARI)

56. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Hyeon-Gyu Oh'un çaprazdan vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı çeldi, defans uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde Junior Olatian'ın gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

59. dakikada sağ kanattan geliştirdiği atakta Vaclav Cerny'nin içeriye çevirdiği topu alan Kristjan Asllani'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

67. dakikada Orkun Kökçü, sol kanattan son çizgiye yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden meşin yuvarlak direğe de çarpıp ağlarla buluştu. 0-2

DEPLASMAN PERFORMANSI İÇ SAHAYI GEÇTİ

Siyah-beyazlılar, deplasmanda üst üste 3. maçını kazandı. Süper Lig'de yaklaşık 6 aydır deplasmanda maç kaybetmeyen Beşiktaş'ın, dış sahadaki yenilmezlik serisi de 11 maça çıktı.

Beşiktaş, ligde oynadığı son 11 deplasman karşılaşmasında 7 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 25 puan topladı. İç sahada da 13 maça çıkan Beşiktaş, taraftarı önünde 24 puan aldı.

Siyah-beyazlı takımın, ligde son 11 deplasman karşılaşmasında aldığı sonuçlar şöyle:

İstanbul temsilcisin 17 maçlık (13 lig, 4 kupa) yenilmezlik serisi, geçen hafta evinde yaşadığı Galatasaray mağlubiyetiyle sona ermişti.

KOİTA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ev sahibi Gençlerbirliği, 18. dakikada Sekou Koita'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Koita'nın, topu kaptırdığı pozisyonda düşerken Tiago Djalo'ya yaptığı müdahale sonrası VAR'ın uyarısı üzerine hakem Yasin Kol, kenara geldi.

Pozisyonu izleyen Kol, Koita'ya kırmızı kartını çıkardı. Gençlerbirliği'nin 6 golle en skorer futbolcusu olan Koita, bu sezon ikinci kez kırmızı kart gördü. Koita, 7. haftadaki Zecorner Kayserispor maçında da direkt kırmızı kartla takımını eksik bırakmıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ, BAŞKENTTE 7 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Natura Dünyası Gençlerbirliği, ligde evinde 7 maç sonra sahadan puansız ayrıldı.

Başkent ekibi, bu maç öncesi sahasındaki son yenilgisini 26 Ekim 2025'te yaşadı. TÜMASON Konyaspor'a, 10. hafta mücadelesinde 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra Eryaman Stadı'ndaki 7 lig maçında 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Gençlerbirliği, TÜMASON Konyaspor maçının ardından Ankara'da sırasıyla RAMS Başakşehir'i 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor'u 4-3 yendi.

Sezonun ikinci yarısına Samsunspor (1-1) beraberliği ile başlayan Gençlerbirliği, başkentte Gaziantep FK engelini ise 2-1'lik skorla geçmeyi başardı.

Başkent temsilcisi, Eryaman Stadı'nda daha sonra Çaykur Rizespor (2-2) ve Zecorner Kayserispor (0-0) ile berabere kaldı.

GALİBİYET VE GOL HASRETİ SÜRÜYOR

Ligde son galibiyetini 1 Şubat'ta evinde Gaziantep FK karşısında 2-1'lik skorla elde eden başkent ekibinin, 3 puan hasreti 6 maça çıktı.

25 puanı bulunan Gençlerbirliği, Süper Lig'deki son 6 maçında 3'er mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Son 4 lig maçında gol atamayan kırmızı-siyahlıların, küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı da 3 puana düştü.

GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'de Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olan Beşiktaş, Galatasaray derbisinin ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takım, 26. hafta mücadelesinde Ankara'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Geçen hafta Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, stoper bölgesinde değişikliğe gitti. Yalçın, Felix Uduokhai'nin yerine başkentte Tiago Djalo'ya şans verdi. Djalo böylece ligde 3 maç sonra ilk 11'e döndü.

Eryaman Stadı'ndaki maçta Beşiktaş'ın kalesini Ersin Destanoğlu korurken, savunmada Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Djalo ve Rıdvan Yılmaz görev aldı.

Beşiktaş'ta orta alanda Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny ve Junior Olaitan, ileri uçta ise Hyeon-gyu Oh forma giydi.

Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

İyileşme sürecine giren ve çalışmalara başlayan Emirhan Topçu ve El Bilal Toure, henüz hazır olmadıkları için Ankara'ya getirilmedi. Beşiktaş'ın kafilesine Taylan Bulut da dahil edilmedi.

Siyah-beyazlıların 17 maçlık (13 lig, 4 kupa) yenilmezlik serisi, geçen hafta yaşanan Galatasaray mağlubiyetiyle sona ermişti.

ANKARA'DA 5 YIL SONRA KARŞILAŞTILAR

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 5 yılı aşkın bir süreden sonra Ankara'da ilk kez karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadı'nda iki takım arasında 15 Şubat 2021'de oynanan karşılaşmayı, siyah-beyazlılar 3-0 kazanmıştı.

Söz konusu 2020-2021 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşmış, Ankara ekibi ise Süper Lig'e veda etmişti.

VOLKAN DEMİREL'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Gençlerbirliği'nde bu sezon ikinci kez göreve getirilen Volkan Demirel, 0-0 biten Corendon Alanyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Demirel, Dal Varesanovic ve Adama Traore'nin yerine ilk 11'de M'Baye Niang ve kart cezasını tamamlayan Franco Tongya'yı tercih etti.

Başkent ekibi Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Sekou Koita, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Göktan Gürpüz ve Niang'dan oluşan 11'le maça başladı.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, ısınmaya "103. kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun" yazılı pankart ve "103. yıl tişörtü" ile çıktı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Taraftarlar, 20 bin kapasiteli Eryaman Stadı'nda oynanan maça ilgi gösterdi.

Küme düşme hattıyla puan farkını açmayı hedefleyen takımlarını bu maçta da yalnız bırakmayan Gençlerbirliği taraftarları, stadı büyük oranda doldurdu.

Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Beşiktaşlı futbolsever de takımlarını destekledi. Kale arkası tribünlerinden biri tamamen Beşiktaşlı taraftarlara açılırken, 5 bin civarında siyah-beyazlı futbolsever maçı statta izledi.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

