Gençlerbirliği maçı sonrası Sergen Yalçın rahatsızlandı

Beşiktaş’ın Gençlerbirliği karşısında 2-0 kazandığı maçın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın, rahatsızlığı nedeniyle soyunma odasında serum bağlatmak zorunda kaldı. Yardımcı Antrenör Murat Kaytaz, hocasının halsizlik yaşadığını belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, 2-0'lık Gençlerbirliği galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Kaytaz, Sergen Yalçın'ın rahatsızlık yaşadığı için röportaja kendisinin geldiğini söyleyerek, "Hocamızın biraz rahatsızlığı var. Dün gece kampta halsizlik vardı, serum bağlandı. Şimdi soyunma odasında da serum bağlandı. Hocamıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.