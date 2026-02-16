Başakşehir galibiyeti sonrası Yalçın’dan flaş açıklama: "Beşiktaş’ın hedefi her zaman kazanmaktır"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, yeni transferlerle birlikte daha da güçlendiklerini belirterek, "Her geçen maçta daha da iyi hale geleceğimizi düşünüyorum" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Oyunun tamamı iki taraf adına da değişkenlik gösterdi. Rakibin de, bizim de üstün olduğumuz dakikaların olduğu zor bir maçtı. Başakşehir, iyi bir kadroya sahip. İyi oyunculardan kurulu bir ekip. Bu deplasman her zaman zor olmuştur. Maçın başında oyunumuzu oturtmakta zorlandık. İlk 15- 20 dakikadan sonra oyun bize geçti. İkinci yarının başında oyun bu sefer rakibe geçti. Fakat golü bulduk ve dengeyi sağladık. Genelde son dakikalarda yediğimiz gollerle kaybediyorduk. İşler bu sefer bize döndü. Oyuncularımın performansından memnunum. Her geçen maçta daha da iyi hale geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
"ORKUN, OYNAMAYA VE TAKIMA SAHİP ÇIKMAYA BAŞLADI"
Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü'nün performansının sorulması üzerine Yalçın, "Bir sakatlığı olabilir. Kendisiyle de maç içerisinde konuştuk. Oyunda kalmayı tercih etti. Avrupa ile burada oyun formatları farklı. Orkun, Süper Lig'e alışmaya başladı. İyi oynamaya ve takıma sahip çıkmaya başladı. Daha da iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.
"DOĞRU TRANSFERLER YAPTIK"
Kış transfer dönemi kadroya katılan yeni oyunculardan memnun olduğunu aktaran Sergen Yalçın, "Yaptığımız transferlerin camiamız için doğru olduğunu düşünüyorum. Bakın iyi demiyorum sadece, doğru transferler. Son takımı Beşiktaş olacak oyuncular değil kadroya dahil ettiklerimiz. Devre arasında yapılan transferler gönderilen oyuncuların bonservislerine karşılık olarak alındı. Giden ve gelen oyuncuların matematiğini yapınca söylediklerimi daha iyi anlayacaksınız" ifadelerini kullandı.