Başakşehir galibiyeti sonrası Yalçın’dan flaş açıklama: "Beşiktaş’ın hedefi her zaman kazanmaktır"

Ersin Destanoğlu hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Bu çocuk 19 yaşında şampiyon takımın kapısını kolladı. Ersin bugün hatalı oynar, yarın iyi oynar. Unutmayın ki kalecinin işi gol yemektir. Hatalı da yiyebilir, kurtara da bilir. Bugün taraftarımız Ersin'e sahip çıktı. Bundan sonra da öyle gider umarım. Kendi öz kaynak oyuncumuzdur. Taraftarımız her zaman da kendisine sahip çıkmaya devam edecektir. Ben buna inanıyorum" açıklamalarında bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın (AA)

"BEŞİKTAŞ CAMİASI ÇOK DERİN BİR DEĞİŞİM YAŞANIYOR"

Göreve başladığı günden itibaren işinin kolay kolay olmadığını söyleyen siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, "Beşiktaş camiası çok derin bir değişim yaşıyor. Şimdiden söyleyeyim buna benzer bir değişimi yaz transfer döneminde de yaşamaya devam edeceğiz. İyi giderken eksiklerimizi görmezden gelmiyoruz. İyi mücadele eden genç bir kadroya sahibiz. En önemli tarafı oyuncuların başarıya aç olması. Sadece Beşiktaş'ın değil oyuncuların da Beşiktaş'a ihtiyacı var. Biraz acı çekeceğiz, sıkıntılı süreçler yaşıyoruz. Beşiktaş'ın hedefi her zaman kazanmaktır. Hep kazanmak üzerine formatlar kuruyoruz. Belki bu sene lig bitimi bizim için çok iyi olmayacak. Fakat sezon başında da devam edecek değişimle umuyorum ki bu camia çok iyi yerlere gelecek" diyerek sözlerini tamamladı.