Beşiktaş uzatmalarda hayat buldu! Kartal deplasmanda hata yapmadı

Trendyol Süper Lig’in 22. hafta mücadelesinde, Rams Başakşehir FK ile Beşiktaş JK karşı karşıya geldi. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetti. Karşılıklı gol düellosuna sahne olan maçta Mustafa Hekimoğlu, son saniyelerde sahneye çıkarak takımına 3 puanı getiren golü kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 40’a yükselterek sahadan galibiyetle ayrıldı. İşte maçta yaşananlar...

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Rams Başakşehir FK ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetti. Türkmen'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar yaptı.

Karşılaşmaya RAMS Başakşehir FK, "Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Feyzullayev, Shomurodov, Harit, Selke" 11'i ile çıkarken konuk ekip Beşiktaş ise "Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, Toure, Oh" ile sahada yer aldı.

RAMS Başakşehir FK maçın 3'üncü dakikasında gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Fayzullayev içeri kat ettikten sonra sol ayağı ile vuruşunu yaptı. Top direğe çarparak auta gitti. Turuncu-lacivertliler, 26'ncı dakikada da gole yaklaştı.

Rıdvan Yılmaz'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Kemen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu golü önledi. RAMS Başakşehir FK 36'ncı dakikada golü Selke'yle buldu. Agbadou'nun uzaklaştırmaya çalıştığı top Duarte'de sekerek penaltı noktasının yakınında bulunan Selke'nin önüne düştü. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda kaleci Ersin'i geçen top ağlara gitti: 1-0.

Beşiktaş 42'nci dakikada beraberlik golünü attı. Opoku'dan topu kaparak ceza sahasına tek başına giden Oh, kaleci Muhammed Şengezer'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırdı: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

RAMS Başakşehir FK, ikinci yarıya etkili başladı. 48'inci dakikada Fayzullayev'in sağ kanattan ortasında penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Shomurodov gelişine vurdu. Top az farkla auta gitti. 51'inci dakikada RAMS Başakşehir FK 2'nci gole yaklaştı. Fayzullayev'in ortasında kale sahası ön çizgisinin gerisinde topla buluşan Shomurodov'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekti ve yan direkten döndü.

57'nci dakikada Beşiktaş Orkun Kökçü'nün golüyle öne geçti. Oh'un topuk pasında topu önüne alan Orkun Kökçü ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

RAMS Başakşehir FK, beraberlik golüne 67'nci dakikada yaklaştı. Sağ kanattan Yusuf Sarı ortasını yaptı. Topa iyi yükselen Shomurodov'un kafa vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi. 88'inci dakikada RAMS Başakşehir FK beraberlik golünü attı. Brnic'in sol taraftan ortasında Bertuğ Yıldırım'ın kafa vuruşunda beraberlik golü geldi: 2-2.

Bertuğ gol attığı pozisyonda sakatlanarak oyuna devam edemedi. 90+7'de Beşiktaş skoru belirleyen golü attı. Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahası içi sağ tarafından topla buluşan Rashica'nın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Mustafa Hekimoğlu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.

RAMS Başakşehir FK, konuk ettiği Beşiktaş'a son dakika golüyle 3-2 mağlup oldu.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Fayzullayev'in sert şutunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

13. dakikada Olaitan'ın pasıyla rakip kaleye sokulan Cerny'nin sol ayakla yaptığı plase vuruşta, top az farkla yandan dışarı çıktı.

24. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza yayının solunda önünde bulan Kemen'in sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.

36. dakikada Başakşehir öne geçti. Djalo'nun savunmadan çıkarken gönderdiği uzun pasta Duarte'nin kafayla karşıladığı top Selke'ye pas oldu. Penaltı noktası civarından seken meşin yuvarlağı Alman santrfor, şık bir dokunuşla ağlarla buluşturdu: 1-0

43. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Savunmada Opoku'nun çıkarken yaptığı hata sonrasında rakibinden topu kapan Oh, süratle ceza sahasına girdi. Kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yapan Güney Koreli golcü oyuncu, meşin yuvarlağı direk dibinden ağlara gönderdi: 1-1

Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

(İKİNCİ YARI)

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

