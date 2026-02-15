Beşiktaş uzatmalarda hayat buldu! Kartal deplasmanda hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Rams Başakşehir FK ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetti. Türkmen'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar yaptı.

Karşılaşmaya RAMS Başakşehir FK, "Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Feyzullayev, Shomurodov, Harit, Selke" 11'i ile çıkarken konuk ekip Beşiktaş ise "Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, Toure, Oh" ile sahada yer aldı.

RAMS Başakşehir FK maçın 3'üncü dakikasında gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Fayzullayev içeri kat ettikten sonra sol ayağı ile vuruşunu yaptı. Top direğe çarparak auta gitti. Turuncu-lacivertliler, 26'ncı dakikada da gole yaklaştı.