Kartal evinde galibiyete uçtu! MAÇ SONUCU | Beşiktaş: 2 - 1 Konyaspor

Konuk Konyaspor, 23'üncü dakikada öne geçti. Muleka'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Deniz Türüç, ceza alanı çizgisinin hemen üstünden yaptığı vuruşla topu kalesini terk eden Ersin'in altından ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın başında topa daha çok sahip olan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, 9'uncu dakikada Orkun ile gole yaklaşsa da kaleci Bahadır izin vermedi. 22'nci dakikada Orkun'un frikiği bu kez direkten auta gitti.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çaldı. Kolak'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Suat Güz üstlendi.

Siyah-beyazlılar bu gole 34'üncü dakikada Cerny ile cevap verdi. Orkun'un şutunda kaleciden seken topu takip eden Cerny, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. Golün ardından baskısını sürdüren Beşiktaş, 42'nci dakikada Cengiz ile direğe takıldı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Fotoğraf (AA)

Mücadelenin ikinci yarısına da Beşiktaş daha çok topa sahip olarak başladı. Siyah-beyazlılar gol pozisyonu üretmekte zorlanırken, ilk tehlikeli pozisyonu 60'ıncı dakikada Muleka ile Konyaspor yakalasa da değerlendiremedi.

Beşiktaş, 77'nci dakikada Orkun Kökçü ile öne geçti. Yeni transfer Asllani'nin yaptığı ortanın ardından oluşan karambolde top ceza sahası için sol çaprazında Orkun'un önünde kaldı. Orkun'un yerden sert şutunda top uzak direk dibinden ağlara gitti: 2-1.