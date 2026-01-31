CANLI YAYIN

Kartal evinde galibiyete uçtu! MAÇ SONUCU | Beşiktaş: 2 - 1 Konyaspor

Trendyol Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan zorlu mücadeleyi Batuhan Kolak yönetti. Cerny ve Orkun Kökçü’nün golleriyle rakibini 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, galibiyeti taraftarına hediye etti.Öte yandan Kartal’ın yeni transferi Asslani, sahada yalnızca 6 dakika kalmasına rağmen önce asist yaptı, ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı. İşte maçta yaşananlar…

Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çaldı. Kolak'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Suat Güz üstlendi.

Karşılaşmanın başında topa daha çok sahip olan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, 9'uncu dakikada Orkun ile gole yaklaşsa da kaleci Bahadır izin vermedi. 22'nci dakikada Orkun'un frikiği bu kez direkten auta gitti.

Konuk Konyaspor, 23'üncü dakikada öne geçti. Muleka'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Deniz Türüç, ceza alanı çizgisinin hemen üstünden yaptığı vuruşla topu kalesini terk eden Ersin'in altından ağlara gönderdi: 0-1.

Siyah-beyazlılar bu gole 34'üncü dakikada Cerny ile cevap verdi. Orkun'un şutunda kaleciden seken topu takip eden Cerny, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. Golün ardından baskısını sürdüren Beşiktaş, 42'nci dakikada Cengiz ile direğe takıldı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısına da Beşiktaş daha çok topa sahip olarak başladı. Siyah-beyazlılar gol pozisyonu üretmekte zorlanırken, ilk tehlikeli pozisyonu 60'ıncı dakikada Muleka ile Konyaspor yakalasa da değerlendiremedi.

Beşiktaş, 77'nci dakikada Orkun Kökçü ile öne geçti. Yeni transfer Asllani'nin yaptığı ortanın ardından oluşan karambolde top ceza sahası için sol çaprazında Orkun'un önünde kaldı. Orkun'un yerden sert şutunda top uzak direk dibinden ağlara gitti: 2-1.

Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani sadece 6 dakika oyunda kalabildi. 76'ncı dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyun dahil olan 23 yaşındaki futbolcu, 81'inci dakikada atağa çıkarken Deniz Türüç'e faul yaptı.

VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Batuhan Kolak, Asllani'yi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

YÖNETİME TEPKİLER MAÇ BOYUNCA SÜRDÜ

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma boyunca uzun süre Başkan Serdal Adalı ve yönetimini istifaya davet etti. Karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin geri düşmesi ve beraberliği yakaladığı dönemde 'Yönetim istifa' tezahüratları yapan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda da uzun süre siyah-beyazlı yönetimi istifaya davet etti.

TOURE CEZALI DURUMA DÜŞ

Siyah-beyazlı ekibin Malili hücum oyuncusu El-Bilal Toure, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Konyaspor maçına ceza sınırında çıkan Toure, ikinci yarıda rakibinin yüzüne yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü. Bu sezon 4'üncü sarı kartını gören 24 yaşındaki futbolcu, cezalı duruma düştü. Toure, gelecek hafta iç sahada oynanacak Corendon Alanyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

22. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında serbest vuruşta topun başına geçen Orkun'un şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı çıktı.

23. dakikada Muleka'nın savunma arkasına attığı uzun pasa hareketlenen Deniz Türüç, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

25. dakikada sağ taraftan Gökhan'ın ortasında penaltı noktasında iyi yükselen El Bilal'in kafa vuruşunda kaleci Bahadır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada sol tarafta aldığı topla ceza sahası içine giren Orkun'un şutunda kaleci Bahadır, meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Cerny, kale önünde boşta kalan topu boş kaleye gönderdi. 1-1

42. dakikada sol taraftan Orkun'un arka direğe ortasında müsait durumdaki Cengiz Ünder'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekip yan direğe çarparak dışarı gitti.

(İKİNCİ YARI)

56. dakikada sol tarafta topu alan El Bilal Toure, pasını ceza yayındaki Salih'e aktardı. Salih'in bu noktadan yerden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

60. dakikada kaleci Bahadır'ın degajında Djalo'nun arkaya sektirdiği topa Muleka hareketlendi. Kaleci Ersin'in açıldığını gören Muleka'nın sağ çaprazdan uzak direğe aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

62. dakikada sol taraftan Orkun'un ortasında Kramer'in kafasından seken top arka direkteki Emirhan'a açıldı. Emirhan'ın kafa vuruşunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı kurtardı.

77. dakikada sağ taraftan Asllani'nin ortasında kale önünde kimsenin dokunamadığı top arka direğe açıldı. Bu noktada topu alan Orkun, sağına çekip uzak direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

80. dakikada Deniz Türüç, ceza sahası dışı sol çaprazında Asllani'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Batuhan Kolak, serbest vuruş kararı verdi.

82. dakikada VAR tavsiyesiyle monitörde pozisyonu inceleyen Batuhan Kolak, Asllani'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇINDAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında karşılaşan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde Eyüpspor ile oynanan son maça göre 4 değişikliğe gitti.

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ilk 11'iyle çıktı.

Siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Kristjan Asllani, Jota Silva, Devrim Şahin ve Yasin Özcan şans bekledi.

Tecrübeli teknik adam, ligin 19. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynanan ve 2-2 sona eren maça göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Savunmanın sağında Taylan Bulut'u yedek soyunduran 53 yaşındaki teknik direktör, formayı Gökhan Sazdağı'na teslim etti. Sergen Yalçın, orta sahada Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine ise Salih Uçan'ı görevlendirdi.

Yalçın, geçen hafta santrfor bölgesinde şans verdiği El Bilal Toure'yi sol açıkta görevlendirirken, Jota Silva ise kulübe yer aldı. Karşılaşmada en ileri uçta ise Mustafa Erhan Hekimoğlu görev yaptı.

Deneyimli çalıştırıcı, Eyüpspor karşısında ilk 11'de yer alan Milot Rashica'nın yerine de Cengiz Ünder'i sahaya sürdü.

YASİN ÖZCAN İLE ASLLANİ KADRODA

Beşiktaş'ın yeni transferleri Yasin Özcan ve Kristjan Asllani, Konyaspor maçı kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, iki yeni isme de yedek kulübesinde yer verdi.

Yasin Özcan ve Asllani, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında şans bulması durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

NDİDİ'YE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Karşılaşmadan önce Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi'nin vefat eden babası Sunday Ndidi unutulmadı.

Statta yapılan anonsta trafik kazasında hayatını kaybeden Sunday Ndidi için siyah-beyazlı oyuncu, ailesi ve yakınlarına başsağlığında bulunuldu.

"6 ŞUBAT" UNUTULMADI

6 Şubat 2023 yılında merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkıcı izler bırakan deprem unutulmadı.

Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşmadan önce ısınma bölümüne "6 Şubat: Unutmadık! Önlem al, Hayatta kal" pankartıyla çıktı.

NDİDİ, 5 MAÇ SONRA KADRODA

Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi, 5 karşılaşma sonra kadroda yer aldı.

Siyah-beyazlı futbolcu, Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldıktan sonra turnuvanın bitişinde İstanbul'a dönmüş ancak yaşadığı sakatlıktan dolayı forma giyememişti.

Ndidi, bu süreçte Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü ile Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Eyüpspor maçlarında formasından uzak kaldı.

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın genç santrforu Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezon ilk kez 11'de şans buldu.

Siyah-beyazlı formayı bu sezon 6 kez giyen 18 yaşındaki futbolcu, Konyaspor karşısında ilk kez 11'de görev yaptı.

İLK 11'İN ANONSUNDA ISLIK

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmadan önce maç kadrosunun anonsu sırasında ıslıklı protestoda bulundu.

Futbolcu isimlerinin anonsunun yapıldığı sırada bazı taraftarlar oyunculara destek verirken, bazı futbolseverler ise ıslıkla protesto etti.

YÖNETİME TEPKİ

Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasından önce siyah-beyazlı tribünler, kulüp yönetimini protesto etti.

Tüpraş Stadı'nda tribünde yer alan Beşiktaşlı taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tempo tuttu.

SERGEN YALÇIN'A DESTEK

Beşiktaş taraftarı, karşılaşmadan dakikalar önce teknik direktör Sergen Yalçın'ı tribüne davet ederek destek verdi.

Sergen Yalçın ise siyah-beyazlı taraftarların desteğine karşılık tribünleri selamladı.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

