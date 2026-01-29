Serdal Adalı finans ve futbol yol haritasını açıkladı: “Görevimin başındayım mücadeleden kaçmam”
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camianın gündemine ilişkin Tüpraş Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenledi. Görevi bırakmayı düşünmediğini net ifadelerle dile getiren Adalı, camia içindeki “pusu kültürü”ne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi. Başkan Adalı, ayrıca kulübün finansal yapısı ve kadro planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Adalı, son günlerde yönetim kurulundan istifalar olduğuna yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Son günlerde camiamızda cereyan eden olaylar ve yaşanan ortam üzerine bugün sizlerin karşısındayım. Özellikle iki gün önce yine sosyal medyada oluşan bilgi kirliliği ve dört yönetim kurulu üyemizin istifa ettiği haberlerinden ve asıl gündem olması gerektiği halde ne hikmetse hiç yokmuş gibi davranılan önemli bir gelişmeden başlamak istiyorum. Bilmenizi isterim ki yönetim kurulumuzda istifalar olduğu haberleri başta olmak üzere, hazırlanan bazı sosyal medya kampanyaları tamamen asılsızdır, taraftarımızı tahrik etme çabalarıdır. Neredeyse her basın toplantısında belirttiğim üzere, maalesef ki yine dedikodularla ya da yalan haberlerle gündem oluşturma amacı taşımaktadır. Bu yalan haberler gündem olurken, üzülerek söylemek istiyorum ki diğer yandan da aslında ortalığı ayağa kaldırmamız gereken başka işler dönüyor. Biz bu tarz suni gündemlerle uğraşırken sadece ve sadece birkaç gün önce, SPK tarafından Beşiktaş hisselerindeki şüpheli işlemlerle alakalı tarihin en büyük cezaları verildi. Sermaye Piyasası Kurulu, vakti zamanında Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. hisselerindeki piyasa bozucu eylemler nedeniyle çok sayıda kişiye çok büyük para cezaları uyguladı. Yani Beşiktaş hisselerini manipüle etme suçundan, tarihin en büyük borsa cezaları kesildi. Ama ne hikmettir ki sosyal medyada dört dönen gruplar bu konunun lafını dahi etmedi. Bu kampanyaları düzenleyenler, bu yalan haberleri yayan ve bunlara yorum yapanlar bu konuları hiç mi görmediler? Hiç mi denk gelmediler? Ya da üzerinde konuşmaya değer mi görmediler? Tarihin en büyük hadisesi olmuş, Beşiktaş bu yüzden büyük bir cezayla karşı karşıya kalmış, büyük bir itibar kaybına uğratılmış ama ne yazık ki kimse ağzını bile açmıyor" dedi.
"CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞIMIZI ACİLEN GÖREVE ÇAĞIRIYORUM"
Beşiktaş hisselerindeki sıra dışı hareketlerin ne zaman gerçekleştiğine dair herkesin hemfikir olduğuna değinen Serdal Adalı, "Bu kadar büyük fiyat hareketlerinin kendi kendine gerçekleşemeyeceği de malumunuzdur. Ben Cumhuriyet Başsavcılığımızı bu konuyla ilgili acilen göreve çağırıyorum. Kulüp tarafında bu işlerin içinde olan kim varsa; başkanı, yönetim kurulu üyesi ya da profesyoneli demeden bu işlerin hesabının sorulması için savcılığımızı göreve çağırıyorum" diye konuştu.
"DİKİLİTAŞ'TAN BEŞİKTAŞ'A GELECEK ASGARİ RAKAM 200 MİLYON DOLAR'DIR"
Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Dikilitaş Projesi hakkında da yanlış bilgilerin kasıtlı olarak ortaya yayıldığını dile getirdi. Adalı, "Ben bu yalan yanlış haberlerin sebebini de çok iyi anlıyorum. Geçtiğimiz toplantılarda da ifade ettiğim gibi bu kulübün mali yönden çökmesini isteyenler ve sonunda da bu kulübü ona buna pazarlık malzemesi yapma hesabı içinde olanlar var. Bu işleri onlar yapıyor. Bunu amaçlayanlar; hiç utanmadan, sıkılmadan aslında bu Beşiktaş'ın mali bağımsızlığını elde edemeyerek satılmasını isteyen ekiplerdir. Bu konuda bugüne kadar bazı gerçekleri dillendirmemeyi tercih ettim ama artık bilmeyenler de bilsin. Beşiktaş'ın burada böyle bir arsa değeri yoktu. Yoktan, sıfırdan oluşturuldu bu iş. Maalesef ki kendi içimizden bazıları dilekçeler yazmışlar. Burası gezinti alanı, spor alanı diye onlarca başvuru yapmışlar. Düzenlenen ihale sonucunda gelen teklifteki rakam 400 milyon Dolar civarındadır. Bu rakam projede toplanacak toplam hasılatın minimum garanti bedelidir. İyice anlaşılması için tekrar ediyorum; yani burada yapılacak satışların toplamında 400 milyon Dolar'ın altında hasılat elde edilmeyecek demektir. Projeyi yapacak şirketin garantisi budur. Beşiktaş'ın bu projenin gelirindeki payı yüzde 50'dir. Bu demektir ki bu projeden Beşiktaş'a gelecek asgari rakam da 200 milyon Dolar. Bugüne kadar hiç söylemedim ama projedeki satışlar ilerledikçe, bizim inşallah çok daha yüksek gelir elde etme şansımız bulunuyor" ifadelerini kullandı.