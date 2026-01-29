Beşiktaş transferi bitirdi: Kristjan Asllani imzayı atacak

Beşiktaş, orta sahasını 23 yaşındaki Arnavut Kristjan Asllani ile güçlendiriyor. Inter ve oyuncuyla anlaşan siyah-beyazlılar, transferi kiralık ve zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla gerçekleştirecek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahasını Kristjan Asllani ile güçlendiriyor.

23 yaşındaki Arnavut oyuncuyla ve kulübü Inter ile anlaşan Beşiktaş, bu transferi kiralık olarak gerçekleştirecek. Sözleşmede zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da olacak. Sezon başında Inter'den Torino'ya kiralanan Asllani burada 15 maçta görev aldı.

Kristjan Asllani, Inter'in Torino ile olan kiralık sözleşmesini fesh ettikten sonra sağlık kontrolleri ve resmi imza için Türkiye'ye gelecek.