Beşiktaş ilk transferini duyurdu: Yeni kartal Yasin Özcan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Beşiktaş, Aston Villa'da forma giyen Yasin Özcan'ın sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam 20.40'ta İstanbul'da olacağını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Yasin Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Yasin Özcan'ı taşıyan uçak bu akşam 20.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." ifadelerine yer verildi.