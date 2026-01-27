Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş ilk transferini duyurdu: Yeni kartal Yasin Özcan

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 14:08 Son Güncelleme: 27 Ocak 2026 14:11

Beşiktaş, Aston Villa'da forma giyen Yasin Özcan'ın sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam 20.40'ta İstanbul'da olacağını açıkladı.