Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 09:03

Beşiktaş - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Turkuvaz Medya'nın sponsoru olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Ankara Keçiörengücü, C Grubu ikinci hafta maçında karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı ekip, kupa mücadelesi yolunda çıktığı ilk derbide Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla geçmişti. Yeni yılın ilk resmi maçında da rakibi karşısında üstünlüğünü koruyarak kupada 2'de 2 yapmak istiyor. Ankara temsilcisi ise İstanbul'dan puanla dönerek gruptan çıkmak istiyor.