Beşiktaş - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Turkuvaz Medya'nın sponsoru olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Ankara Keçiörengücü, C Grubu ikinci hafta maçında karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı ekip, kupa mücadelesi yolunda çıktığı ilk derbide Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla geçmişti. Yeni yılın ilk resmi maçında da rakibi karşısında üstünlüğünü koruyarak kupada 2'de 2 yapmak istiyor. Ankara temsilcisi ise İstanbul'dan puanla dönerek gruptan çıkmak istiyor.
Beşiktaş, Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlıyor. C Grubu'ndaki ilk maçında galip gelen Ankara temsilcisi müsabakadan puanla ayrılarak gruptan çıkma adına önemli bir adım atmayı hedefliyor. İlk hafta oynadığı derbide Fenerbahçe karşısında kazanan taraf olan siyah beyazlı ekip ise kazanarak kupada 2'de 2 yapmak istiyor. İşte Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü maçı canlı yayın kanalı...
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Kartal, Cerny, Devrim, Rashica, Ahmet
Keçiörengücü: Emre, Hüseyin, Oğuzcan, Wellington, Ali, İbrahim, İshak, Halil Can, Roshi, Haqi, Diouf
BEŞİKTAŞ - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ve Ankara Keçiörengücü, bu akşam (15 Ocak) Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında kozlarını paylaşacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği müsabaka, ATV ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
EKSİKLER VE AYRILIKLAR
Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Ankara Keçiörengücü'ne karşı forma giyemeyecek.
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkesi Nijerya için ter döken Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak.
Öte yandan kendisine kulüp bulması istenen Necip Uysal da müsabaka kadrosunda yer almayacak.
Beşiktaş'ta sezona verilen arada 4 oyuncuyla yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlı takımda devre arasında kaleci Mert Günok'un yanı sıra savunma oyuncuları Gabriel Paulista, Jonas Svensson ve David Jurasek ile yol ayrımına gidildi.